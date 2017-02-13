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Bahçesini müzeye dönüştürdü

ZONGULDAK oturan emekli memur 61 yaşındaki Ferdi Erkişi, evinin bahçesini, tarım aletleri, inşaat malzemeleri, insan ve hayvan motiflerinin yer aldığı müzeye dönüştürdü. 1 çocuk, 1 torun sahibi Ferdi Erkişi, kendisi gibi emekli...

Bahçesini müzeye dönüştürdü
ZONGULDAK oturan emekli memur 61 yaşındaki Ferdi Erkişi, evinin bahçesini, tarım aletleri, inşaat malzemeleri, insan ve hayvan motiflerinin yer aldığı müzeye dönüştürdü.
1 çocuk, 1 torun sahibi Ferdi Erkişi, kendisi gibi emekli memur olan eşi Hülya Erkişi ile oturdukları Karaelmas Mahallesi'ndeki evinin bahçesine eski tabaklar, tarım aletleri, saat, su kuyusu, soba, kuzine, kazan ve tencereler, terazi, kuş kafesleri, madenci, insan ve hayvan figürleri yerleştirdi. Ayrıca, kendi torunlarının yanı sıra yakın akrabalarının torunlarının isimleri bahçede yer aldı. Ekici, Atatürk sevgisini aşılamak için ise 'Atam izindeyiz', 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Köylü milletin efendisidir' gibi yazılar ile Türk bayrağı ve Atatürk fotoğrafları astı.
Ferdi Erkişi, bahçeyi 1 yıl içinde yaptığını söyleyerek, "Herkes gelip burada geziyor, dolaşıyor, teşekkür ediyorlar. Burası köy bahçesini andırıyor. Bahçede tarladan gelen bir insan, hamur açan kadın figürleri var. Kuşlara yemlik yaptık. Onlar da doyuyorlar. Oturuyoruz, mangal yapıyoruz. Yerine göre eğleniyoruz. Biz bütün bir aileyiz. Amcamın, halamın çocukları hepimiz bir arada büyüdük. Onların çocuklarının çocukları var. Onların isimlerini koyduk. Bunu yaşatmaya çalışacağız. Görsünler, ailelerini tanısınlar geldiklerinde oynasınlar, bunları yaşatmak için yaptık. Atatürk’ü hatırlatacak pankartlar, sözleri var, benim için çok çok önemli" dedi.

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