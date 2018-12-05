Bahçeşehir'de servis kaza yaptı; yaralılar var (1)

Ersan SAN - İstanbul () - BAHÇEŞEHİR Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olayda yaralılar var. Çok sayıda sayıda sağlık ekibi sevkedildi.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN - İstanbul () - BAHÇEŞEHİR Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olayda yaralılar var. Çok sayıda sayıda sağlık ekibi sevkedildi. (FOTOĞRAF)
05 Aralık 2018 Çarşamba 08:46
Ersan SAN - İstanbul () - BAHÇEŞEHİR Atatürk Bulvarı'nda bir servis aracı kaza yaptı. Olayda yaralılar var. Çok sayıda sayıda sağlık ekibi sevkedildi.
(FOTOĞRAF)
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