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Bahçeşehir, Akhisar'da Anadolu lisesi açacak

BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, ilkokul ve kolej açtıkları Manisa'nın Akhisar ilçesinde, velilerden gelen istek üzerine önümüzdeki yıl bir de Anadolu lisesi açacaklarını söyledi. 50'inci yılını kutlayan Bahçeşehir...

Bahçeşehir, Akhisar'da Anadolu lisesi açacak
BAHÇEŞEHİR Uğur Eğitim Kurumları Başkanı Enver Yücel, ilkokul ve kolej açtıkları Manisa'nın Akhisar ilçesinde, velilerden gelen istek üzerine önümüzdeki yıl bir de Anadolu lisesi açacaklarını söyledi.
50'inci yılını kutlayan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Başkanı Enver Yücel, Akhisar Bahçeşehir Koleji kampüsünde incelemelerde bulunup, öğrenci ve öğretmelerle söyleşide biraraya geldi. 1968 yılında İstanbul Laleli'de, 3 sınıflı bir dershane ile başladıkları eğitim sektöründeki öykülerini 2017 yılında Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında kaliteli eğitimi yeni nesillerle buluşturan global eğitim markası olarak başarıyla sürdürdüklerini belirten Yücel, söyleşide öğrencilere eğitim alanında alacakları kararlar konusunda yol gösterici olacak bilgiler verdi.
Akhisar'ın Türkiye'nin en büyük ve en güzel ilçelerinden biri olduğunu belirten Yücel, "3 yıl önce burada Bahçeşehir Koleji'ni açtık. Akhisarlı bizim yaptığımız eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında gerçek bilgiye sahip oldu ve bizi bağırlarına bastılar. Çocuklarını, en kıymetli varlıklarını bizlere emanet ettiler. Öğrencilerin burada almış olduğu eğitim gayet iyi, mükemmel bir şekilde devam ediyor. Burada lisemiz yoktu, velilerimizin isteği üzerine önümüzdeki yıl Anadolu lisesini de burada açacağız" dedi.
Akhisar'da açacakları Anadolu lisesinin çok farklı olacağına dikkati çeken Yücel, burada Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics (Matematik) kelimelerinin başharflerinin birleşiminden oluşan ve öğrencinin fen ve matematik derslerinde öğrendiklerini günlük hayatta mühendislik ve teknoloji ile birleştirerek kullanması amacıyla oluşmuş bir yaklaşım olan STEM programını uygulayacaklarını kaydetti.
Bugün dünyada en gelişmiş ülkelere bakıldığı zaman uygulamanın içinde öğretim anlayışıyla hareket edildiğini vurgulayan Yücel, "Buradaki açılacak olan Anadolu lisesi de böyle olacak. Burada açacağımız liseden mezun olacak öğrenciler artık, 'Üniversiteye girer miyim, giremez miyim? ya da hangi üniversitelere girerim' gibi düşüncelere bakmayacaklar. Rahatlıkla üniversitelere gidebilecek. Yeni eğitim öğretim anlayışı ve sistemi dünyada ne ise biz de ülkemize getiriyoruz. Ülkemizin her köşesinde kaliteli eğitim her çocuğun hakkıdır anlayışıyla çalışıyoruz. Akhisar'da da arkadaşlarımız çok güzel işler yapıyor. Onları tebrik ediyorum" diye konuştu.
Yücel, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Fen ve Teknoloji Lisesi'nin de içinde bulunduğu 50'inci yıl kampusü açaklarını da söyledi.

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