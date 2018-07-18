Bahçesaray'da PKK'nın 25 yıl önce katlettiği 24 kişi anıldı

Onhan AŞAN- Nevzat AYHAN/BAHÇESARAY (Van), )- VAN'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda 18 Temmuz 1993 yılında PKK'lı teröristler tarafından kurşuna dizilerek öldürülen 14'ü çocuk 24 kişi, düzenlenen programla anıldı.

Bahçesaray ilçesinde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla Sündüz Yaylası'na çadır kuran aileler, 18 Temmuz 1993 tarihinde saat 21.00 sıralarında PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda, 11 ayrı aileden 14'ü çocuk 24 kişi öldürülürken, 4 kişi de sağ kurtuldu. Aradan geçen 25 yıla rağmen acıların hala unutulmadığı ilçede anma programı düzenlendi.

İlçe merkezinde düzenlenen anma programına Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Özcan, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdurahman Çohaz, AK Parti ilçe başkanları, kurum amirleri, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Baki, vatandaşlar ve teröristlerin öldürdüğü ailelerin yakınları katıldı.

İlçe merkezinde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk bayrakları ve o gün öldürülen 24 kişinin isimlerinin yer aldığı dövizlerle mezarlığa kadar yürdü. Sündüz katliamı şehitliğine gelen vatandaşlar burada duygusal anlar yaşadı. Kalabalık yürüyüş boyunca da "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK", "Sündüze uzanan eller kırılsın" sloganları attı. Vatandaşlar katliamda hayatını kaybeden 24 kişinin kabri başına ise şehitlerin isimlerinin yazıldığı dövizleri ve karanfil bıraktı. Vatandaşlar, olayda hayatını kaybedenler için dua ederken, terör örgütü PKK'ya da tepki gösterdi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından aileler adına Sabahattin Samsa açıklama yapıp, katliam gününü anlattı. 25 yıl önce suçsuz, günahsız insanların teröristler tarafından "Sizin eşleriniz korucu, bunun bedelini ödeyeceksiniz" diyerek öldürüldüğünü anlatan Samsa, "Katiller, insanlıktan nasibini almamış caniler, bir gün adaletin önünde hesap verecek. Hain terör örgütüne fırsat vermeyelim. Ülkemize ve insanlığa sahip çıkalım ve hep birlikte kardeşçe ve özgür bir şekilde yaşayalım"dedi.

TERÖRİSTLER HAK ETTİKLERİ CEZAYI MUTLAKA CEKECEK

Mezarlıkta yapılan anma töreninin ardından programa, ilçe merkezinde devam edildi. Kuran'ı Kerim okunup, dua edildikten sonra konuşma yapan Bahçesaray Kaymakamı Mehmet Özcan, o gün yaşananları dinlediğinde büyük üzüntü ve tarifsiz duygular yaşadığını söyledi. Özcan, "Olayların arkasında olanlar, bir gün hak ettikleri cezayı bulacaktır. Bulamazlarsa Mahkeme-i Kübra'da hak ettikleri cezayı alacaklardır. 11 aydır içinizde olan biri olarak söylüyorum. Bölücü terör örgütü PKK, eğer içinde bir gıdım bunlardan medet uman vatandaş varsa, bunu çok iyi bilsin ki onlardan zerre kadar fayda gelmez. Ne şimdi, ne yarın ne de hiçbir zaman. Eğer kalbinizde biraz meyil varsa diyorum ki kalbi rabıtanızı kesin bu şerefsizlerden. Benim bir duam var. 'Allah'ım PKK'nın ülkeden bütünüyle temizlendiği günleri görmeden canımı alma' diye dua ediyorum" dedi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise kış hazırlıklarını yapmak için yaylaya giden insanların PKK'lı teröristlerce katledildiğini belirterek, lanet ettiğini söyledi. Henüz 1 yaşında olan bebeğin üzerinden 20'ye yakın kurşun çıktığını vurgulayan Türkmenoğlu, "Bu hiçbir vicdana sığmaz. İnsanlık tarihine kara bir leke olarak girecektir. Katliamı gerçekleştiren terör örgütüne, terör örgütlerine maddi, manevi destek sağlayanlara lanet olsun. O gün şehit olanlara bir kez daha rahmet diliyorum" dedi.

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