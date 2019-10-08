Bahçelievler’de ağaçların röntgeni ve tomografisi çekildi

BAHÇELİEVLER Belediyesi, ilçe genelinde yağmur ve fırtınadan etkilenen ağaçların tomografisinin çekilmesi için İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi’yle iş birliği yaptı.

Bahçelievler Belediyesi, caddelerde ve kamusal alanlarda ağaç devrilmesiyle oluşan kazaların önüne geçmek için İstanbul Üniversitesi ve Cerrahpaşa Orman Fakültesi’yle birlikte başlattığı tomografi ve röntgenlerle riskli ağaçları belirleme çalışmalarını tamamladı. Yapılan çalışma ile ağaçlarda dışarıdan görünmeyen çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler ses dalgalarıyla tespit edildi.

AĞAÇ ANALİZLERİNDE SONIC TOMOGRAFİ KULLANILDI

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil ve Öğretim Üyesi Dr. Necmettin Şentürk, Bahçelievler Milli Egemenlik Parkı içerisindeki bulunan asırlık Sakız, Halep Çamı ve Kavak ağaçlarının tomografisini çekerek incelemede bulundu. Ağaçların incelenmesinde ‘Sonik Tomografi’ sistemini anlatan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Yeşil ise “Bahçelievler ilçesi içerisinde özellikle yoğun kullanım alanları olan parklarda, çocuk oyun alanlarında, sokaklarda 40 cm çapın üzerindeki bazı ağaçları değerlendirdik. Bizlere dışarıdan bakıldığında sağlıklı göründüğü halde içlerindeki çürükleri tespit edebilmemiz için Sonic Tomografi sistemini kullanıyoruz’ dedi.

DİRENCİ ZAYIF AĞAÇLARA MÜDAHALE



Riskli ağaçların tespit edilmesi projesi için 1 aydır çalışan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi bilim insanları, tomografisi çekilen ağaçlardan elde edilen bilimsel verilere göre; ağaç bakım, restorasyon ve destekleme yöntemleri ile kurtarılabilecek durumda ise budama işlemi ile tepe tacını küçültme, mekanik olarak destekleme çalışmaları ve hasarlı kısımlarda mantar dokularının temizlenerek macun ile doldurma çalışmaları gibi tedavi yöntemleri ile ağaçların yaşam ömürlerinin uzatılması sağlanacak. Ağaç kurtarılamayacak durumda ise, can ve mal kaybına zarar vermemesi için kesim çalışmalarına başlanacak. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ‘Bahçelievler’de başlattığımız kontrollerimizde yaklaşık 175 adet ağacı inceledik. Ağacı, yeşili seviyoruz, ilçemizdeki ağaç sayısını arttırmak istiyoruz, hedefimiz daha sağlıklı ağaçlar yetiştirmek’ dedi.