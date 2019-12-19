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Bahçelievler'de madde bağımlısı kişi kendini yakarak intihar etti
Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti. Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu tespit...
GENEL 19.12.2019, 17:05
Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL,()-BAHÇELİEVLER'de madde bağımlısı olduğu öğrenilen bir kişi, kendisini ateşe vererek intihar etti.
Olay, Bahçelievler Fevziçakmak Mahallesi Nenehatun Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu tespit edilen Adem B. üzerine döktüğü tineri tutuşturarak kendini yaktı. Adem B. yanarak hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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