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Bahçelievler'de hastanede yangın paniği
GENEL 29.01.2020, 15:57
Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/İSTANBUL,() Bahçelievler'de özel bir hastanenin merdiven boşluğundaki izolasyon malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken hastanede kısa süreli panik yaşandı.
Yangın, Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede çıktı. Hastanenin merdiven boşluğunda bulunan izolasyon malzemelerinden dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, hastanede kısa süreli panik yaşandı.
(FOTOĞRAF)
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