Bahçelievler'de eşine ateş ederek ağır yaralayan Hasan Cora hakim karşısında

Halil Yılmaz / İstanbul,

Bahçelievler'de eşi Ayşe Gül Cora'yı(48) kurşun yağmuruna tutarak ağır yaralayan sanık Hasan Engin Cora (53) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Engin Cora, avukatıyla görüşememesini gerekçe göstererek, savunma yapmadı.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Hasan Engin Cora, şikayetçi olarak Ayşe Gül Cora ve avukatları katıldı. Ayşe Gül Cora'nın iki kızı Ece Cora ve Buse Cora duruşma salonu önünde bekledi. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından başlayan ilk duruşmada sanık Engin Cora'dan savunma yapması istendi.



"DURUŞMADAN ÇIKMAK İSTİYORUM"

Mahkemeye dilekçe yazdığını ifade eden Engin Cora, “Mahkeme tarafından bana gelen belgeler, 3-4 sayfadan ibarettir. Bu sebeple avukatımla da görüşemedim. Savunma için ek süre talep ediyorum. Ben duruşmadan çıkmak istiyorum, rahatsızım" dedi. Mahkeme heyeti ise şüpheli sanığın çıkma talebini kabul etmeyerek söz sırasını, şikayetçi olarak katılan Ayşe Gül Cora'ya verdi.

"KIZLARIMI VURACAĞI YÖNÜNDE TEHDİT ETTİ"

Ayşe Gül Cora şikayetçi olduğunu belirterek evliliklerinin bozulma sebebini şöyle anlattı: “Bizim daha önce öğrenci yurdumuz, mini marketimiz vardı ancak sanık işlerini takip etmedi. Kendisi 'rahatsızım' deyip yatıyor ve beni işe gönderiyordu. Bu sebeple iflas etti. İflas sonrası durumu iyiyken her şey iyiymiş, durumu bozulunca da kendisini dışlamışız gibi bir tavır takındı. Evliliğimizin başından beri bana ve çocuklarıma psikolojik ve fiziksel baskı uyguladı. Bundan 7-8 sene önce yanımızda çalışan bir bayanla, beni aldattı. Bu olaydan sonra aynı evde kardeş gibiydik, ben sadece evde yemek yapan bir fert gibiydim. Ondan ayrılmak istedim fakat bana küfürler edip kardeşlerimi ve kızlarımı vuracağı yönünde tehditlerde bulundu"

"DAHA ÖNCE BENİ BALKONDAN ATMAYA ÇALIŞTI"

Olay gününü de anlatan şikayetçi Cora, şüphelinin sürekli alkol kullandığını ifade etti. Cora, beyanlarını şu şekilde sürdürdü: “5 Haziran günü iş yerine giderken arkadaşımla telefon görüşmesi yapıyordum. Arkamdan bir ses benimle konuşmak istediğini söylediğinde sanığı gördüm. 'Belimde silah var, seni vururum' dedi. Konuşmak istemediğimi söyledim, arkamı döndüğümde sırtımdan ateş ederek beni vurdu. Yere düştüm, yerde 4 el daha ateş etti. Bilincim yerindeydi arkasını dönüp gittiğini gördüm. Kendisi beni daha önceden de balkondan atmaya çalışmıştı. Kaynanam ve arkadaşım beni tutmuştu. Onun İçerden çıkmasını istemiyorum. Kayınvalidem kızlarıma sanığın yarım bıraktığı işi tamamlayacağını söylemiş"

Mahkeme, Hasan Engin Cora'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi.

"EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Ayşe Gül Cora, “Artık kadınlarımız yaşasın. Ben de çocuklarım ve kendim için yaşamak istiyorum. Onun en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.



İDDİANAMEDEN

Bahçelievler'de 5 Haziran'da meydana gelen olay iddianamede olay şöyle anlatıldı: 2 çocuk annesi Ayşe Gül Cora 33 yıllık eşi Hasan Engin Cora'nın kendisini mesajla tehdit etmesi üzerine şiksyetçi oldu. Hasan Engin Cora'nın ifadesi alındı ve üzerinden çıkan kurusıkı tabanca hakkında da işlem yapıldı, ardından Hasan Engin Cora Samsun'a geri döndü. Olay günü tabanca ile İstanbul'a gelen Hasan Engin Cora, eşi Ayşe Gül Cora'yı takip etti ve ısrarla konuşmak istedi. Ayşe Gül Cora ise bu isteği geri çevirdi. Hasan Engin Cora da 'Üzerimde silah var vururum!" diyerek Ayşe Gül Cora'yı tehdit etti. Ayşe Gül Cora da 'Zaten ben ölmüşüm korkmuyorum!' diye yanıt verdi. Bunun üzerine Hasan Engin Cora, silahla Ayşe Gül Cora'ya bir kaç el ateş etti. Mermilerden 6 tanesi Ayşe Gül Cora'nın vücuduna isabet ederken, Hasan Engin Cora ise olay yerinden kaçtı. Ayşe Gül Cora tedavisi için hastaneye kaldırılırken, Hasan Engin Cora, Ayşe Gül Cora'nın yoğun bakımda tedavi gördüğü hastaneye gitti. Ancak hastane bahçesinde görevli polisler tarafından şüpheli hareketleri üzerine yakalandı. İddianamede şüpheli Hasan Engin Cora'nın "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl ile "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3 yıla kadar hapsi istendi.

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