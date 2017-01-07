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Bahçeli'ye 105 yıllık köstekli saat hediye etti

Selma KUNAR/ ANTALYA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 1911 yılına ait köstekli saat hediye eden Orsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Olgun'un en büyük hayali, Türkiye'nin ikinci özel köstekli saat müzesini Antalya'da açmak. Antalya'da...

Bahçeli'ye 105 yıllık köstekli saat hediye etti

Selma KUNAR/ ANTALYA, () - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 1911 yılına ait köstekli saat hediye eden Orsa Group Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Olgun'un en büyük hayali, Türkiye'nin ikinci özel köstekli saat müzesini Antalya'da açmak.
Antalya'da faaliyet gösteren Orsa Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Olgun, 25 yıldır değişik müzayedelerden temin ettiği 170 köstekli saati bir müzede toplamak için gerekli prosedürleri başlattı. En eskisi 230 yıllık olan koleksiyonda yer alan tüm saatlerin tamamen el işçiliği olduğunu belirten Olgun, “Saatler ortalama 100-140 yıllık. En büyük özellikleri ise hepsinin sıfır hatasız şekilde çalışıyor olması" dedi.
Koleksiyonunda dünyada sayısı az, nadir saatler olduğunu vurgulayan Olgun, saatlerin altın, elmas ve cam mineli olduğunu söyledi.
Türkiye'nin ikinci özel köstekli saat müzesini Antalya'da açmak için gerekli prosedürleri başlattığını kaydeden Tuncay Olgun, şunları söyledi:
“Koleksiyonumdaki bu saatlerle ilgili gelecekte iki türlü ihtimal var. Birincisi ya bunları hiç kimsenin görmemesi, çoluğumuza, çocuğumuza miras olarak kasalara koymamız. Ancak öyle bir niyetimiz yok. Bu kadar uğraştık. Artık topluma da faydası olsun, toplum da görsün diye müze projemiz var. Türkiye'nin ikinci özel köstekli saat müzesi Antalya'da olacak. İlkini Bursa'da bir işadamı arkadaşımız açtı. Nasip olursa ikincisini biz Antalya'da yapacağız."
BAHÇELİ'YE SAAT HEDİYE ETTİ
Geçen Kasım ayında Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulunduğunu aktaran Tuncay Olgun, “Bizim koleksiyonerliğimiz parti yöneticileri tarafından sayın Bahçeli'ye ulaşmış. Kendisinin doğum günü 1 Ocak. Biz daha önce Ankara'da kendisini ziyaret edip 1911 yılına ait Omega marka bir köstekli saat hediye ettik. Bir de masa saati hediye ettik. Çok mutlu oldu. Saati kullanmaya devam ediyor" diye konuştu.
Bahçeli'nin köstekli saatlere ilgisi olduğunu ve kendisine saat hediye edilmeye başlandığını da sözlerine ekleyen Olgun, “Bir akım da başladı artık. Yavaş yavaş Sayın Bahçeli de bir saat koleksiyoneri olacak" dedi.

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