Bahçeli: Turizm, çıtanın gerisinde (3)

KONVOYUN GEÇİŞİ SIRASINDA KAZA: 2 YARALI
Antalya'nın Alanya İlçesi'nde açılışlar yaptıktan sonra karayolu ile Antalya Havalimanı'na hareket eden MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konvoyunun Manavgat İlçesi Kızılot mevkiinden geçişi sırasında kaza meydana geldi. İhsan Şahin, yönetimindeki 07 BDY 17 plakalı hafif ticari araçla aynı yönde ilerlerken hızla gelen konvoydaki araçları görünce yolun sağına geçmek istedi. Şahin'in kullandığı araç, yolun sağında yakıtı biten Mustafa Çetinkaya'nın kullandığı 42 DYS 43 plakalı minibüse çarptı. Abdurrahman Toprakoğlu'nun kullandığı 07 MPH 80 plakalı otomobil ise duramayınca arkadan Şahin'in kullandığı araca çarptı. Kazanın ardından konvoydan ayrılan gazeteciler, yaralıların yardımına gitti. Kazada İhsan Şahin hafif yaralanırken, otomobilinde sıkışan Abdurrahman Toprakoğlu ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Manavgat'a götürüldü.
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KONVOYUN GEÇİŞİ SIRASINDA KAZA: 2 YARALI