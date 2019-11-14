Bahçelerine gelen tilkiyi beslediler

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde Demir ailesi, evlerinin bahçesine gelen tilkiyi besledi.Kartepe Balaban Mahallesi'nde oturan Demir ailesi, ormandan evlerinin bahçelerine gelen tilkiyi görünce şaşırdı. Demir ailesi, daha sonra tilkiye yiyecek verdi. Ayhan Demir bahçelerinde sokakta yaşayan kedileri beslediklerini belirterek, “Bizim bahçemizde çok kedi var. İki oğlum var, onlar da hayvanları çok sever. Ayrıca 'Beti' isminde bir kedimiz de var. Buralar ağaçlık olduğu için çok hayvan görüyoruz ama ilk defa bir tilki, kapımıza kadar geldi. Hepimiz heyecanlandık” dedi.Meriç Demir ise davetsiz misafirlerinin gelişinden çok mutlu olduklarını belirterek, “Korkmaması için elimizden geleni yaptık. Sonra ona yiyecek verdik. Kedimiz Beti'yi, tilkiye attığımız mamaları kaptığı için oğlum bir süre kucağına aldı. Daha sonra tilki ve Beti birbirlerine alıştılar. Bir daha gelir mi bilemiyorum” diye konuştu.

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