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Bahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktı

ÇANKIRI’da, tarlasından kelek (Olgunlaşmamış kavun) yiyen 112 Acil Servis ekiplerinin bıraktığı notu ve parayı bulan Bayram Çelik büyük şaşkınlık yaşadı. Merkeze bağlı Germece köyünde sabah saatlerinde çalışmak için tarlasına giden...

Bahçeden kelek yiyen 112 ekibi para ve not bıraktı
ÇANKIRI’da, tarlasından kelek (Olgunlaşmamış kavun) yiyen 112 Acil Servis ekiplerinin bıraktığı notu ve parayı bulan Bayram Çelik büyük şaşkınlık yaşadı.
Merkeze bağlı Germece köyünde sabah saatlerinde çalışmak için tarlasına giden Bayram Çelik, keleklerin içinde 5 TL ve bir not buldu. Not kâğıdında, "4 adet keleğinizi kopardık, hakkınızı helal edin. 5 TL bırakıyoruz. Çankırı 112 ekibi" yazısını gördü. Çelik, hakkını helal ettiğini ifade ederek “Notu ve parayı görünce ilk başta şaşırdım. Bir yandan da gururlandım. İnsanlık ölmemiş. 112'de çalışan arkadaşlarımız keleklerimizden koparmış ve karşılığını bırakmış. Hakkımı helal ediyorum. 112 çalışanlarımız başımızın tacı. Para bırakmalarına bile gerek yoktu. Kim olduklarını bilmiyorum ama kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

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