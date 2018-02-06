Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İdlib' ten acı haber: Bir asker şehit
İdlib' ten acı haber: Bir...
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, geçen hafta, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenen 'Zero' isimli köpek, sahibi tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edildi. Zero, evinde, özel beslenme programı ve ilaçla...

Bahçede zehirlenen Zero isimli köpek tedavi edildi
MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, geçen hafta, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından zehirlenen 'Zero' isimli köpek, sahibi tarafından götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi edildi. Zero, evinde, özel beslenme programı ve ilaçla güçlendirilmeye çalışılıyor.
Seydikemer'de moda fotoğrafçılığı yapan Civan Hüseyin'in (39) Golden Retriever cinsi, 10 yaşındaki 'Zero' isimli köpeği, geçen 30 Ocak'ta kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Cumhuriyet Mahallesi, Kadıköy Yolu üzerindeki evinin bahçesinde zehirlendi. Hüseyin, ağzından köpükler gelen, yerde acı içinde kıvranan köpeğinin zehirlendiğini fark edip, Fethiye'deki bir veteriner kliniğine götürdü. Köpeğinin burada tedaviye alındığını belirten Hüseyin, "Zero, çok acı çekiyordu. İlk gün, iyileşemeyeceğini düşünüp, daha fazla acı çekmemesi için uyutmak istedik. Ancak, sonra vazgeçip, sabaha kadar durumu bir gördük. Ertesi gün Zero'nun bilinci yerine gelince tedaviye devam ettik" dedi.
Veteriner kliniğindeki tedavisi tamamlanan Zero, sahibi tarafından eve götürüldü. Zero'nun özel beslenme programı ve ilaç desteği ile yeniden eski gücüne ulaşması için çalışılıyor. Can dostu Zero'nun hayata tutunmasının sevincini yaşayan Civan Hüseyin, "Köpeğimi, bahçede acı içinde kıvranırken görünce çok korktum. Neyse ki tehlikeyi atlattı. Kim ya da kimler neden zehirledi hiçbir fikrim yok" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314