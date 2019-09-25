Flaş HaberAdana'da polis aracına bombalı saldırı
Son Dakika
Bahçede tel örgülere sıkışan boz ayı kurtarıldı
GİRESUN'un Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, uyuşturucu iğne ile müdahale edilerek kurtarıldı. Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere...
GENEL 25.09.2019, 12:38
GİRESUN'un Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince, uyuşturucu iğne ile müdahale edilerek kurtarıldı.
Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayıyı görenler, Doğa Koruma Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğunu belirlediği 250 kilo ağırlığındaki boz ayıyı uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdi. Sıkıştığı tellerden kurtarılan boz ayı, bir süre sonra kendine gelerek ormanlık alanda gözden kayboldu.
Keşap ilçesinde girdiği fındık bahçesinde tel örgülere sıkışan boz ayıyı görenler, Doğa Koruma Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, 5 yaşlarında olduğunu belirlediği 250 kilo ağırlığındaki boz ayıyı uyuşturucu iğne atarak sakinleştirdi. Sıkıştığı tellerden kurtarılan boz ayı, bir süre sonra kendine gelerek ormanlık alanda gözden kayboldu.
21°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:23
|Güneş
|06:48
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:23
|Akşam
|19:04
|Yatsı
|20:23
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1