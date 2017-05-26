Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Nisan ayında 664 yatırım teşvik belgesi verildi
Nisan ayında 664 yatırım teşvik...
AKP Genel Başkanı Erdoğan, Topbaş'ın damadı Kavurmacı ile ilgli sert konuştu
Erdoğan'dan 'damat' Kavurmacı açıklaması
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar vefat etti
Galatasaray'ın efsane başkanlardan Ali Tanrıyar...
Yüksekovalılar sevindi, Hakkarililer üzüldü
Şınak buruk, Cizre sevinçli

Bahçe teline takılıp yaralanan karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'ın Boğazköy Köyü'nde takıldığı bahçe çitine takılan ve kurtulmaya çalışırken yaralanan karaca, veteriner hekim tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı. Köyün yakınında bulunan bir vatandaşın...

Bahçe teline takılıp yaralanan karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'ın Boğazköy Köyü'nde takıldığı bahçe çitine takılan ve kurtulmaya çalışırken yaralanan karaca, veteriner hekim tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı.
Köyün yakınında bulunan bir vatandaşın bahçe teline takılan karaca, kurtulmaya çabalarken bacaklarında yaralar oluştu. Köylüler teli kesip karacayı kurtarırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Gelen veteriner hekim Tolga Kandıralı, gebe olduğu anlaşılan 5 yaşındaki karacanın bacaklarındaki yaralara tedavi uyguladı. Köyde kısa süre gözetim altında tutulan karaca, sağlık durumunun iyi olması üzerine doğaya bırakıldı.
FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246