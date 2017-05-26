Bahçe teline takılıp yaralanan karaca tedavi edildi

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'ın Boğazköy Köyü'nde takıldığı bahçe çitine takılan ve kurtulmaya çalışırken yaralanan karaca, veteriner hekim tarafından tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Köyün yakınında bulunan bir vatandaşın bahçe teline takılan karaca, kurtulmaya çabalarken bacaklarında yaralar oluştu. Köylüler teli kesip karacayı kurtarırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne haber verdi. Gelen veteriner hekim Tolga Kandıralı, gebe olduğu anlaşılan 5 yaşındaki karacanın bacaklarındaki yaralara tedavi uyguladı. Köyde kısa süre gözetim altında tutulan karaca, sağlık durumunun iyi olması üzerine doğaya bırakıldı.

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