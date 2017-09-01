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Bahçe duvarına çarpan araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

 ORTAKÖY'de virajı alamayan araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada araç içerisindeki iki kişiden biri araç içerisinde sıkıştı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak  hastaneye götürüldü. Kaza Beşiktaş...

Bahçe duvarına çarpan araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı
 ORTAKÖY'de virajı alamayan araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada araç içerisindeki iki kişiden biri araç içerisinde sıkıştı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak  hastaneye götürüldü.


Kaza Beşiktaş Ortaköy Mahallesi Portakal Yokuşu Caddesi üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi.   34 PG 8430 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Murat Aydıncılar iddialara  göre cadde üzerinde viraja hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin bahçe duvarına çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI
Çarpmanın etkisi ile araç sürücüsü şoför mahallinde sıkıştı. Yolcu koltuğunda oturan kişi ise yaralandı. Kazayı gören  çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye,polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yolcu koltuğunda oturan kişi sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüye müdahale etti. Sıkıştığı yerden çıkartılan Aydınlar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle cadde kısa bir süre trafiğe kapanırken,kazada apartmanın bahçe duvarının bir kısmı yıkıldı. 

'BEN EVDE YATIYORDUM GÜMBÜRTÜYE KALKTIM'
Apartman sakinlerinden Sedat Nergis 'Ben evde yatıyordum, sonra gümbürtüye kalktık. Baktık araç duvardan içeriye girmiş. Tatil zaten buralar boş. Arabadakilerin durumu kötüydü. Bilinçleri yerindeydi,birinin ayağı kırık birinin de göğsünde problem vardı' diye konuştu. 
Kaza yapan aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açılırken polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
 

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