Bahçe duvarı için kazı yaparken doğalgaz borusunu patlattı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bir binanın çevresine yapılacak bahçe duvarı için kazı yapan işçi, kazmayı vurunca doğalgaz borusunu patlattı. Doğalgaz dağıtım firması müdahalede bulunarak gaz kaçağını engelledi.

Bugün öğle saatlerinde, Esentepe Mahallesi Muhlis Yiğit Caddesi Doğu Sokak'ta bulunan bir binanın çevresine yapılacak bahçe duvarı için kazı yapan işçi kazmayı vurunca doğalgaz borusunu patlattı. Gaz etrafa yayılırken, itfaiye ve doğalgaz dağıtım firmasına haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek, vatandaşları uzaklaştırdı. Doğalgaz dağıtım firması ise patlamanın olduğu boruya gaz vermeyi keserek kaçağı önledi.

Firma onarım çalışmalarına başladı. Polis, borunun patlamasına neden olan işçi D.Y. ile bina sahibi A.Ç.'nin ifadelerini aldı.



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