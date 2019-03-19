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Baharın müjdecisi leylekler Ula'ya geldi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () - MUĞLA'nın Ula ilçesine baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı. Leylekler, yörede başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgi odağı oluyor. Afrika'dan Gökova Körfezi'nin kıyısında yer alan Akçapınar Mahallesi'ne göç...

Baharın müjdecisi leylekler Ula'ya geldi

Cavit AKGÜN / MUĞLA, () - MUĞLA'nın Ula ilçesine baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı. Leylekler, yörede başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgi odağı oluyor.
Afrika'dan Gökova Körfezi'nin kıyısında yer alan Akçapınar Mahallesi'ne göç eden leylekler, ağaç ve direklerdeki yuvalarında hummalı bir çalışma içine girdi. Yuvalarını tamir eden leylekler, kullanılmayan beton direklerdeki çalı çırpıyı yeni yuvalarına taşıyor. Dişi leylekler zamanlarının tamamını yuvada kuluçka döneminde geçirirken, erkek leylekler hem yuva için çalı çırpı topluyor, hem de dişinin yemek ihtiyacını karşılıyor. Leylekler, yörede başta çocuklar olmak üzere herkesin ilgi odağı oluyor.
Akçapınar Mahalle Muhtarı Şükrü Arslan, baharın müjdecisi olarak bilinen leyleklerin bu yıl daha erken geldiğini belirtip, "Leylekleri koruma altına aldığımız 60 yapay yuvada konuk ediyoruz. Mahallemizde yaklaşık 5 ay konaklıyor, yumurtluyor, yavrularını büyüttükten sonra tekrar göç ediyor. Leyleklerin sayısı her geçen yıl artıyor. Gökova'nın iklimi, bitki örtüsü canlı türlerinin bolluğu köyümüzü leylek cennetine dönüştürdü. Leylekler bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor" dedi.
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