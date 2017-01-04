Bahar babası tutuklanınca, kaymakamdan annesine iş istedi

Fatih ÇELİK/VARTO (Muş), () - MUŞ'un Varto İlçesi'nde Atatürk Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Bahar Boylu, Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıl dönümü törenlerine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin'den annesine iş istedi.

Varto Kültür Merkezinde İstiklal Marşının yazarı şair Mehmet Akif Ersoy'un ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen törene katılan Kaymakam Mehmet Nuri Çetin program sonrasında Kültür merkezi salonunda öğrencilerle bir araya gelip, sohbet etti. İlçede Belediye Başkanlığı görevini de kayyum olarak yürüten Kaymakam Çetin'in karşısına çıkan Bahar Boylu adlı kız öğrenci, bir isteğinin olduğunu söyledi. Bahar Boylu, Kaymakam Çetin'e "Kaymakam bey babam cezaevinde. Bana ve iki kardeşime annem Zühre Boylu bakıyor. Maddi durumumuz iyi değil. Biz okumak istiyoruz. Sizden anneme iş bulmanızı istiyorum" diye konuştu.

Bahar Boylu'dan annesiyle birlikte gelip kendisi ile görüşmesini isteyen Kaymakam Çetin, "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aileyi incelemeye alacak. Elimizden geldiğince aileye yardım edeceğiz. Hiçbir çocuğumuzun mağdur olmasını istemiyoruz. Devlet olarak her zaman elimizi vatandaşımıza uzatmaya çalışyoruz" dedi.

Bahar Boylu'nun Varto Belediyesi'nde zabıta memuru olarak çalışan babası bir süre önce PKK terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Adının açıklanması istenmeyen zabıta memuru, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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