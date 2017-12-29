Bağlar eski Belediye Başkanı tahliye edildi

Hakkkında yürütülen soruşturma kapsamında 12 Haziran'da gözaltına alınan ve 23 Haziran'da tutuklanan merkez Bağlar ilçesi eski Belediye başkanı Yüksel Baran'ın, 'terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'örgüt üyesi olmak' suçlamalarıyla Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılanmasına devam edildi. Baran ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, yapılan savunmalardan sonra mahkeme heyeti, Yüksel Baran'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.
Hakkkında yürütülen soruşturma kapsamında 12 Haziran'da gözaltına alınan ve 23 Haziran'da tutuklanan merkez Bağlar ilçesi eski Belediye başkanı Yüksel Baran'ın, 'terör örgütü kurmak ve yönetmek', 'örgüt üyesi olmak' suçlamalarıyla Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada yargılanmasına devam edildi. Baran ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, yapılan savunmalardan sonra mahkeme heyeti, Yüksel Baran'ın adli kontrol şartı ile tahliye edilmesine karar verdi.