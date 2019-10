Bağlama ustasının Aşık Veysel vefası

SİVAS'ta sipariş üzerine el yapımı bağlama üretimi yapan Şentürk İyidoğan (50), ünlü halk ozanı Aşık Veysel'e vefasını her fırsatta ortaya koyuyor. Aşık Veysel'in sağlığında kullandığı özel bağlamasını da elinde bulunduran İyidoğan, her yıl ozanın doğum gününü kendi imkanları ile kurduğu Aşıklar Müzesi'nde pasta keserek ve eserlerini seslendirerek kutluyor.



4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde sipariş üzerine el yapımı bağlama üretimi yapan ve halk ozanı olan Şentürk İyidoğan, ünlü halk ozanı Aşık Veysel'e olan hayranlığı ile biliniyor. İyidoğan, atölyesinin önüne kendi imkanlarıyla kurduğu 'Ozanlar Müzesi'nde, Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 125'inci doğum gününü kutladı. İyidoğan, 25 Ekim 1894 yılında dünyaya gelen Aşık Veysel'in doğum günü için üzerinde 'İyi ki doğdun Aşık Veysel' ve 'Dostların seni hatırladı' yazılı pastayla ünlü ozanı yad etti. Pastanın mumlarını üfleyen İyidoğan, daha sonra Aşık Veysel'in kendisinde bulunan tarihi sazını da çalarak 'Dostlar beni hatırlasın' türküsünü seslendirdi.



'DOSTLARI ONU HER ZAMAN HATIRLAR'



Aşık Veysel'in çok değerli bir ozan olduğunu söyleyen İyidoğan, "Bugün Aşık Veysel'in 125'inci doğum günü. Bugün Aşık Veysel iyi ki doğmuş. Aşık Veysel Sivas için Türkiye ve dünya için çok değerli bir ozandır. Aşık Veysel'in doğum günü kutlu olsun. Dünyanın bir çok üniversitesinde Aşık Veysel konuşuluyor. Dünyada eşi benzeri olmayan çok kıymetli bir ozan. Dünyada ilk kez 72 millete bir bakan bence tek ozandır. Bugün de doğum gününde Aşık Veysel'i kendi sazıyla 'Dostlar beni hatırlasın' türküsüyle andık. Dostları onu her zaman hatırlar. Aşık Veysel'in eserlerinin yüzyıllar boyunca kaybolmayacağını düşünüyorum" dedi.



'HERKESİN OZANLARIMIZI TANIMASI LAZIM'



Aşık Veysel'in sazını 1999 yılında ozanın yakınları tarafından kendisine verildiğini ifade eden İyidoğan, "Ben Aşık Veysel'in sesinin bu sazın içerisinde gizli olduğunu düşünüyorum. Bizim için de çok kıymetlidir. Her gelen ve sazı eline alan Aşık Veysel türküsü çalmaya çalışıyor. Farklı bir ses ve farklı bir saz. Ona layık olmaya çalışıyoruz. Ben zaman zaman akşamları Aşık Veysel'in bütün eserlerini kendi sazıyla okuyorum. Her okuduğumda ayrı bir keyif alıyorum. Aşık Veysel çok başka bir şey. Herkesin böyle ozanlarımızı tanıması lazım" diye konuştu.