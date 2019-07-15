Bağlama kursiyerlerinden 15 Temmuz klibi

Uğur YİĞİT/SİVAS ()- SİVAS'ta Şarkışla Kalesi'nde lise öğrencileri tarafından çekilen 15 Temmuz klibi sosyal medyada ilgi odağı oldu..

Şarkışla İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki bağlama kursunda eğitim gören lise öğrencileri Talip Tutkuoğlu, Polat Erdoğan, Furkan Koçyiğit, Efe Öztürk, İhsan Eren ve Alperen Aker tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla şehitlerin anısına bir klip hazırlandı. Şarkışla Kalesi'nde çekilen klipte öğrenciler, şehitlerin anısına Esat Kabaklı'ya ait 'Bil Oğlum' adlı türküyü seslendirdi. İki gün süren çekimler sonrası hazırlanan klip sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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