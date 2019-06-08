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Bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara umut oldu

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kullandığı otomobille yaptığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen bir çocuk annesi Esra Öztürk'ün (20) organları, yakınları tarafından bağışlandı....

Bağışlanan organları nakil bekleyen hastalara umut oldu
MUĞLA'nın Milas ilçesinde, kullandığı otomobille yaptığı kazada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen bir çocuk annesi Esra Öztürk'ün (20) organları, yakınları tarafından bağışlandı. Bağışlanan organlardan karaciğer ve böbrekleri İzmir ile Ankara'daki nakil bekleyen hastalar için umut oldu.
Ramazan Bayramı'nın arifesi olan geçen 3 Haziran'da Kavaklıdere'den Milas yönüne giden Esra Öztürk'ün kullandığı 48 YJ 232 plakalı araç, yağmurun kayganlaştırdığı yolda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil karşı şeride geçip, devrildi. Otomobil sürücüsü Esra Öztürk ile yanındaki eşi Sefa Öztürk (25) yaralandı. Yaralılar, Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu hafif olan Sefa Öztürk, tedavisinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralanan eşi Esra Öztürk, Kuşadası'ndaki özel hastaneye sevk edildi. 1 çocuk annesi Öztürk'ün dün akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.
Doktorların görüştüğü Öztürk'ün annesi Serpil Çamcı, babası Turgut Çamcı ve aynı kazada yaralanan eşi Sefa Öztürk, beyin ölümü gerçekleşen Esra Öztürk'ün organlarının bağışlanmasına onay verdi. Durum, Ulusal Organ ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezi'ne bildirildi. Ankara ve İzmir'den iki özel ekip, Öztürk'ün bağışlanan organlarını almak için Kuşadası'na geldi. Bu sabah yapılan operasyonda Öztürk'ün ameliyatla alınan karaciğer ve iki böbreği, uygun hastalara nakledilmek üzere İzmir ve Ankara'ya gönderildi. Öztürk'ün diğer organlarının ise nakil için uygun bulunmadığı belirtildi.
Gözü yaşlı baba Turgut Çamcı kızının organlarıyla başkalarının yaşayacağını belirtip, "Biz mutlu olamadık, başkaları kızımın bağışlanan organlarıyla sağlığa kavuşup, mutlu olsunlar" dedi.
Eşinin acısını yüreğine gömen Sefa Öztürk de herkesi hayat kurtarmak için organ bağışı yapmaya davet etti.

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