banner314

banner325

Son Dakika

Bağışlanan organlar 4 hastaya umut olacak

GİRESUN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Rasim Varol’un (46) ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 ayrı ildeki 4 hastaya umut oldu. Beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Giresun Üniversitesi Prof....

GENEL 27.09.2019, 16:35
Bağışlanan organlar 4 hastaya umut olacak
GİRESUN'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Rasim Varol’un (46) ailesi tarafından bağışlanan organları, 4 ayrı ildeki 4 hastaya umut oldu.
Beyin kanaması nedeniyle tedavi altına alındığı Giresun Üniversitesi Prof. Dr. A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Rasim Varol’un organları, ailesi tarafından bağışlandı. Bunun üzerine Varol’dan alınan kalp, karaciğer ve 2 böbrek, organ bekleyen 4 hastaya nakledilmek üzere İstanbul, Adana, Samsun ve Trabzon'a gönderildi.
Başhekim Doç. Dr. Kemal Uzun, evli ve bir çocuk babası olan Rasim Varol'un kalp, karaciğer ve 2 böbreğinin nakil için alındığını belirterek, "Kalp İstanbul Koşuyolu Hastanesi’ne, karaciğer Adana’ya, böbrekler ise Samsun ve Trabzon’a gidecek. Uygun koşullarda nakiller gerçekleşecek" dedi.
'ORGAN NAKLİ İHTİYACI FAZLA'
Uzun, organ bağışının çok önemli bir ihtiyaç olduğuna işaret ederek, "Ciddi arz ve talep farkı var. Organ nakli ihtiyacımız oldukça çok fazla ancak donör oldukça az sayıda bulunuyor. Dolayısıyla bugünkü organ bağışında bulunan hastamızın bu konudaki duyarlılığı, bizi ve bizden önce nakil bekleyen hastalarımızı çok memnun etti. Organ nakli için büyük bir fedakarlıkla bunu kabul eden aileye saygılarımızı ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
23°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:25
Güneş 06:50
Öğle 13:00
İkindi 16:20
Akşam 19:00
Yatsı 20:19
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2