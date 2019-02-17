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Bağımsız belediye başkan adayından manda yoğurdu vaadi

İZMİT'te bağımsız belediye başkan adayı olan Turan Bayrak (58), belediye başkanı seçilmesi halinde manda yoğurduyla ilgili projesi olduğunu belirterek, "İlk seçim vaadim Kandıra yoğurdunu dünyaya tanıtmak olacak. Her yere ihraç edeceğiz...

Bağımsız belediye başkan adayından manda yoğurdu vaadi
İZMİT'te bağımsız belediye başkan adayı olan Turan Bayrak (58), belediye başkanı seçilmesi halinde manda yoğurduyla ilgili projesi olduğunu belirterek, "İlk seçim vaadim Kandıra yoğurdunu dünyaya tanıtmak olacak. Her yere ihraç edeceğiz manda yoğurdunu" dedi.
İzmit'te bağımsız belediye başkan adayı olan Turan Bayrak, vaatlerini açıkladı. Kandıra'nın köylerinde yaşayanların bir zamanlar önemli geçim kaynaklarından biri olan manda yoğurdunun her geçen gün üretiminin azaldığını söyleyen Turan Bayrak, manda yoğurduğunu dünyaya tanıtacağını belirtti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden emekli olan, 2 çocuk babası Turan Bayrak, "Belediye başkanı olursam Türkiye'ye ve dünyaya Kandıra'nın meşhur manda yoğurdunu tanıtacağım. Amerika'ya, Japonya'ya, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Moldova, Romanya gibi ülkelere ihraç edip Kandıra yoğurdunu tanıtmak istiyorum. Yassıbağ bölgesinde çok büyük bir manda çiftliği açmak istiyoruz. Orada derelerimiz var, manda hayvanı dereyi ve sulak alanları sever. Mandalar orada yatıp yuvarlanacak tesisimiz de onlara uygun olacak" dedi.
Emekliler için konut projesi yapmayı düşündüğünü açıklayan Bayrak, "10 bin konut projesi yapmayı düşünüyorum. Emekliye, esnafa, kira öder gibi ev sahibi olma şansı tanıyacağız" diye konuştu.

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