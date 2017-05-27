Bağımlılara balık tutma terapisi

TÜRKİYE’de giderek artan uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele için merkez oluşturan ve 3 farklı projeyi okullarda uygulamaya koyan Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, farklı bir proje daha başlattı.

Kaymakam Doğan, tedavi gören bağımlıların rehabilite edilebilmesi amacıyla balık tutma seanslarına öncülük etti.Doğan, eğitimci ve psikoterapisterin görev yaptığı Bağımlılıkla Mücadele Merkezi aracılığı ile her ay eğitimcilere uzmanların verdiği konferanslar verdirirken ilkokul ve ortaokullarda uyuşturucu, madde ve elektronik cihaz bağımlılığına ve şiddete karşı oyunlu eğitimi öne çıkaran ‘Sanat Çocuğun Oyunudur’, ‘Benim oyunum, Benim Terapim’ ve ‘Masal okuma’ projelerini uyguladı. Eğitim çalışmalarının yanı sıra bağımlılıktan kurtulmak isteyenler için de tüm olanakları seferber eden Kaymakam Hulusi Doğan, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Avcılar Belediyesi Bağımlılık Tedavi ve Takip Merkezi'ne devam eden uyuşturucu ve madde bağımlılarının bunlardan tamamen kurtulabilmesi ve sosyal yaşama uyum sağlayabilmesine yönelik çalışmalara da ağırlık verdi. Belirlenen bağımlılara bu amaçla ilk kez balık tutma projesini başlatan Avcılar Kaymakamı ilçedeki Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Aytaç Saydam’dan bu konuda yardım istedi. Uygulamaya başlanan proje ile uyuşturucu ve madde bağımlıları denize tekne ile açılırken balık tutturarak rahatlamalarının sağlanması hedeflendi. Kaymakamlığa davet edilen bağımlılar,

kendilerine destek olan Kaymakam Doğan ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi’nde göreli Milli Eğitim psikolojik Danışmanı Fatih Murat Vural ile birlikte Recep Tetik’in tahsis ettiği ve Altuğ Pala’nın kullandığı teknesi ile denize açıldı. Bağımlılar olta atarak balık avlamanın keyfini çıkarırken birkaç saatliğine de olsa farklı bir uğraş içerisinde olmaktan ve kendileri için bir şeyler yapıldığını görmekten mutlu olduklarını söyledi. Kaymakam Doğan, hazırladığı projeye ilişkin, “Türkiye’de ilk defa balık tutarak bağımlılıktan kurtarma terapisi için çalışıyoruz. Balık tutma herkes için rahatlama ve terapidir. Projeye şimdilik 16 uyuşturucu bağımlısını dahil ettik. Bunlar tekne ile denize açıldıktan sonra balık avlarken çok büyük keyif alıyor ve huzur duyuyorlar. Rehabilite olup rahatlıyorlar. Hayatın gerçek tadını yeniden hissediyorlar” dedi.

Balık avlarken Eğitim psikolojik Danışmanı Fatih Murat Vural’ın sorularını da yanıtlayan bağımlılar, “Bugün her günkünden daha güzel”, “O ortamdan 2 saatliğine bile olsa bizi uzaklaştırabilen kim olursa olsun Allah ondan razı olsun”, “Bambaşka şeylerle ilgilenmek hayata dair çok önemli. Sosyal hayatın farkına varıyoruz”, “Maddeye düştükten sonra çevremdeki insanlar bir tarafa hepsi benden tiksindi. Balık tutturularak bana güven duyulduğunu burada yeniden hissetmeye çalışıyorum” ve “Balık tutmaya götürülmemizde bize sahip çıkma durumu var. Devletin güler yüzünü gördük. Daha önce birçok kaymakamlığa başvurdum içeri bile giremedim. Sahipsiz olmadığımızı anladık. Tek başımıza başaramadık, giderek güçleniyoruz” dedi.



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