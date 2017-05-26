Bağımlı doğan bebeğin anne- babası: Çocuğumuz için bırakacağız

Süleyman EKİN / ANTALYA, () - ANTALYA'da yardım çığlıklarıyla gündeme gelen uyuşturucu madde bağımlısı Büşra ve Raif A. çifti ile bağımlı olarak dünyaya gelen 4 aylık bebekleri R.E.A.'nın tedavisine başlandı. Büşra A., "Bebeğim için de, kendim için de uyuşturucuyu bırakacağım" dedi.

Doğan Haber Ajansı'nın 'Bebekleri de Uyuşturucu Bağımlısı Doğan Çiftin Feryadı: Lütfen Bizi Kurtarın' başlıklı haberi üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın talimatı doğrultusunda madde bağımlısı aile bu sabah Antalya Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde yer alan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne geldi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ön tetkikleri yapılan çift, ardından Aşır Aksu Yerleşkesi'ndeki Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne götürüldü.

'TEDAVİ OLMAYA ÇOK KARARLIYIZ'

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimlik binasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Büşra A.,uyuşturucuya nasıl başladığını anlattı. Tedaviye başlayacak olmasının kendisini çok heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini söyleyen Büşra A., “Uyuşturucuyu bırakamadım. Çok zor bir şey. Denedim, uğraştım ama yeterli olmadı. Bebeğimi de tehlikeye attım ve çok pişmanım. Keşke yapmasaydım. Tedavi olmaya çok kararlıyım. Bebeğim için de, kendim için de bırakacağım. Yardım geliyor evet inşallah kurtulacağız" dedi.

Raif A. da kendilerine yardım edenlere teşekkür ederek, “Uyuşturucuyu bırakmaya çok kararlıyız. Uyuşturucu bağımlısı olan çocuğumuz için buradayız. Bir insanın çocuğunu görememesi çok büyük bir ceza. Onun için tedavi olmaya geldik" diye konuştu.

Anneanne Gülnar T. ise çocuklarının artık uyuşturucudan kurtulacağına inandığını belirtti. erek DR. YARGICI: YÜZDE 100 İYİLEŞECEKSİNİZ

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi AMATEM Polikliniği doktorlarından Memet Nedim Yargıcı ise ailenin muayenesini yaptıktan sonra hem gazetecilere açıklamalarda bulundu, hem de anne ve babaya tavsiyelerde bulundu. Dr. Yargıcı şunları söyledi:

“Arkadaşlar eroin bağımlısı. Madde kullanan anne doğumdan sonra emziriyorsa, süt yoluyla bu madde çocuğa da geçiyor. Her iki hastamızı da yatırıyoruz ve hastalar bundan kurtulmak için kararlı. Biz de tedaviye alacağız. Kendilerine de diyorum ki yüzde 100 iyileşeceksiniz. Ama taburcu olduktan sonra size bu maddeyi, uyuşturucuyu temin edenlerle iletişiminizi keseceksiniz. Telefondan bu maddeyi temin edenlerin isimlerini de tamamen sileceksiniz. Piyasada bunlara torbacı denir. Siz bu maddecilerle ve onların aracıları ile iletişiminizi koparacaksınız. Hatta yaşadığınız ortamda ve çevrenizde var ise evinizi dahi değiştirebilirsiniz."

FOTOĞRAFLI