Bağcılarlı amatör spor kulüplerine maddi yardım

İSTANBUL () - BAĞCILAR Belediyesi, ilçede sporun gelişmesi ve ülkeye başarılar kazandıracak sporcuların yetişmesine yönelik çalışmalar kapsamında düzenlenen törenle 15’i futbol ve 17’si bireysel spor kulübü olmak üzere toplam 32 spor kulübüne maddi yardımda bulunuldu.

100 Yıl Kompleksi’ndeki törende konuşma yapan İlçe Kaymakamı Orhan Çiftçi, Türkiye’de sağlık, spor ve eğitim gibi bir çok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiğini söyledi. Bağcılar’da da spor salonları ile yüzme havuzlarının hizmete sunulduğuna dikkat çeken Çiftçi, eskiden bu imkanların hayal bile edilemediğini söyledi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise 20 yıl önce İstanbul’da ilk spor salonlarını mahalle konaklarıyla başlattıklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de desteğiyle spor salonları yaptıklarını ve özellikle arazisi müsait olan okullara kapalı spor salonları inşa ettiklerini kaydeden Çağırıcı, şöyle konuştu:

“Parklarımıza voleybol ve basketbol sahası yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile birlikte okullarımıza 7 adet halı saha inşa ediyoruz.Spor kulüplerimiz de buralardan istifade edecek. Yine ikinci stadımızı da Bağcılar Devlet Hastanesi’ninyanına inşa ediyoruz. 3’üncü stat projesini de hazırlıyoruz. Yanında da kapalı spor salonları da olacak.”

“KEFKEN’DE 250 KİŞİLİK KAPALI KAMP ALANI YAPILIYOR”

İlçeye 6 kapalı yüzme havuzu kazandırdıklarını da belirten Çağırıcı, 2 adet spor salonunun inşasının devam ettiğini söyledi. Yaz Spor Okulları’na katılan öğrenci sayısının da 20 bine ulaştığını da anlatan Çağırıcı, İzci ve Gençlik kamplarının devam ettiğini söyledi. Çağırıcı, İzmit Kefken’de 60 dönümlük orman arazisinde 250 kişilik kapalı alan inşa ettiklerini ve 3-4 ay içerisinde hizmete sunacaklarını söyledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da 2004 yılında okul müdürü olarak göreve başladığında ilçede bir spor salonunun olduğunu ve 120 bin öğrencinin olduğunu belirtti. Daha sonra Mahmutbey’de belediyenin imkanıyla stadyum ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de imkanıyla Olimpik Spor Salonu’nun yapıldığını kaydeden Yılmaz, “Gençliğe önem veren Başkanımız Sayın Lokman Çağırıcı, 12 tane spor salonu ile 6 kapalı yüzme havuzu yaptırdı. Gençlerimiz bu yüzden şanslı” dedi.

Amatör Spor Kulüpleri Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Akdeniz de katkılarından dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.

TENİS OYNADILAR

Konuşmalardan sonra Kaymakam Çiftçi ve Başkan Çağırıcı, kısa süreli tenis oynadı ve ok attı. Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü öğrencileri de ok atma ve taekwondo gösterisi sunarken, milli tenisçi Saim Polatkan da kısa bir tenis maçı yaptı.

(FOTOĞRAFLI)