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Bağcılardaki iftar sofrasında 5 bin kişi buluştu

BAĞCILAR Belediyesi, Ramazan ayında düzenlenen mahalle iftarları ve zengin içerikli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı’nda kurulan ilk iftar programında yaklaşık 5 bin Bağcılarlı aynı sofrada buluştu. ’MİLLETİMİN...

Bağcılardaki iftar sofrasında 5 bin kişi buluştu
BAĞCILAR Belediyesi, Ramazan ayında düzenlenen mahalle iftarları ve zengin içerikli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Kirazlı Metrosu Etkinlik Alanı’nda kurulan ilk iftar programında yaklaşık 5 bin Bağcılarlı aynı sofrada buluştu.

’MİLLETİMİN YANINDA HUZURU BULDUM’’

Sofra birliğinin çok anlamlı olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, şunları söyledi:

“Aynı duyguyu paylaşan, farklı düşüncelere sahip insanların aynı sofrada buluşması çok güzel. Bağcılar’da büyümüş ve halkın içinden gelen biri olarak bir yerde bu bölgeye ağabeylik yapma durumuna geldim. Himayem altında olan insanlarla aynı sofrada oturmak çok anlamlı. Bağcılar’da ikametgâh ediyorum. Burada öğrenim gördüm. Belediye Başkanı olduktan sonra kendimi farklı makamda görmedim. Ben huzuru milletimin yanında buldum.”

Teravih namazı sonrası, etkinlikte tarih, sağlık, edebiyat, ilahiyat gibi birçok alanda tanınmış isimler bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaştı.

Bu arada iftara katılan bazı vatandaşlar da duygularını paylaştı.  Oruç tutmakta zorlanmadığını belirten 75 yaşındaki İbrahim Durmaz, “Tüm gün evdeydim. Namazımı kıldım. Hava sıcak olsaydı zorlanırdım" dedi. İlk  iftarını açan ev hanımı Hayriye Yılmaz da  orucun ilk zamanları zorladığını, sahurda  haşlanmış yumurta çorba, kahvaltı türü yediklerini söyledi. Ramazanın gelmesine çok sevinen serbest meslek garsonluktan emekli olan 63 yaşındaki Selçuk Demir ‘’Açık havada herkesle iftar yapmak çok güzel’’ dedi.

Bağcılarlılar, Ramazan Ayı boyunca her gün 22 mahallenin birinde kurulacak Bereket Sofraları’nda komşuları ile birlikte iftar yapma ayrıcalığını yaşayacak.

(FOTOĞRAF)

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