Bağcılar’da Mehmet Akif ve Asım’ın Nesli semineri yapıldı

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, vefatının 83. Yılında Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği özel bir programla anıldı. Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleşen seminere Gazeteci – Yazar Yusuf Kaplan katıldı.

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda gerçekleşen seminerde Ersoy’un “Asım’ın nesli” dediği gençlere seslenen Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, “Bu ülkenin en kaliteli, birinci sınıf insanlarını, bu ülkenin önünü açacak insanlarını sizin yetiştirmeniz lazım. Sıradan insanlarla bir yere gidilmez sıra dışı insan lazım. Piramidin en tepesi lazım” dedi.

KAPLAN, KONUŞMASINDA EĞİTİME AĞIRLIK VERDİ

Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 83. Yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi ve Asım’ın Nesli Vakfı işbirliğiyle bir anma programı düzenlendi. Gecenin konuğu Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, davetlilere “Mehmet Akif ve Asım’ın Nesli” başlıklı bir seminer verdi. Katılımcıları geçmişten günümüze doğru tarihte bir yolculuğa çıkaran Kaplan, salonun çoğunluğunu gençlerin oluşturması nedeniyle konuşmasında eğitim konusuna ağırlık verdi.

ENDERUN’DA ÇOCUKLAR 7 – 8 AŞAMALI EĞİTİMDEN GEÇİYOR

Osmanlı Devleti’nin kudretini muhafaza etmek için nitelikli insan yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir Osmanlı eğitim müessesi olan Enderun’a sık sık vurgu yapan Kaplan, “Gençliği kurtarmamız lazım, bu ülkenin en kaliteli, birinci sınıf insanlarını, bu ülkenin önünü açacak insanlarını sizin yetiştirmeniz lazım. Sıradan insanlarla bir yere gidilmez sıra dışı insan lazım. Piramidin en tepesi lazım. Bunun adı Enderun. Tarihte birçok uygarlık bunun uygulamasını da yaptı, Enderun’da çocuk 7-8 aşamalı eğitimden geçiriliyor. İlk aşamada yani birinci kademede yüzde 30’u eleniyor. Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyor. Ahlakında, yeteneğinde ve karakterinde bir sorun olan hemen eleniyor. Kriterler çok yüksek, daha sonra sırayla diğer aşamalar geliyor. Oralarda da elemeler devam edilerek en kaliteliler seçiliyor. Müthiş bir sistem, tam sizin yapacağınız bir şey” dedi.