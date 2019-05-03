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Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan ayı öncesi temizlendi

BAĞCILAR Belediyesi tarafından ilçede bulunan 100 cami ve mescit baştan aşağı temizlenerek Ramazan ayı için hazırlandı. Bağcılar Belediyesi,  Ramazan ayı için ibadethanelerde temizlik seferberliği başlattı. Bu kapsamda Çevre Koruma...

Bağcılar’da ibadethaneler Ramazan ayı öncesi temizlendi
BAĞCILAR Belediyesi tarafından ilçede bulunan 100 cami ve mescit baştan aşağı temizlenerek Ramazan ayı için hazırlandı.

Bağcılar Belediyesi,  Ramazan ayı için ibadethanelerde temizlik seferberliği başlattı. Bu kapsamda Çevre Koruma Müdürlüğü’ne bağlı 10’ar kişilik iki ekip tarafından ilçedeki cami ve mescitten oluşan toplam 100 ibadethane temizlendi. Temizlikleri tamamlanan ve haşerelere karşı ilaçlanan ibadethanelerin her bir köşesine gül suyu sıkıldı.

“MÜBAREK RAMAZAN AYINI TEMİZ BİR ŞEKİLDE KARŞILIYORUZ”

"Temizlik imanın yarısıdır" diyerek sözlerine başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Mübarek Ramazan ayını temiz bir şekilde karşılıyoruz. Bu ayda insanlar camilere daha yoğun gidiyorlar. Bu yüzden hemşehrilerimizin ibadetlerini gönül rahatlığı içerisinde yerine getirmeleri için ibadethanelerimizin temizliğini yapıyoruz. Yıl içinde rutin olarak temizliklerini yapıyoruz ama bu ayda biraz daha önem gösteriyoruz” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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