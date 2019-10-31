Bağcılar’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 2 gün sürdü

BAĞCILAR’daki Cumhuriyet’in kuruluşunun 96. yıldönümü kutlamalarına katılan öğrenciler, yaptıkları konuşmalardan sergiledikleri folklor gösterisine kadar bütün etkinliklerinde Barış Pınarı Harekatı’nın önemini vurguladı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 96. yılı kutlamaları kapsamında Bağcılar’daki kutlamalar iki gün sürdü. Resmi kurumlar, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı. Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve Bağcılar Askerlik Şubesi Başkanı Albay Ümit Koç, çok sayıda ilçe sakini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE TEK YÜREK KALMALIYIZ"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda konuşma yapan İlçe Kaymakamı Eldivan, “Cumhuriyeti yaşatmak, uygarlık yolunda ilerlemek ve ortak geleceğimiz için gelişen olaylara, oynanan oyunlara, baskılara ve maruz kalınan dayatmalara karşı hoşgörümüzü kaybetmeden birlik ve beraberlik içinde tek yürek kalmak durumunda olduğumuzu unutmamalıyız. Heyecanınızı bu millete, bu ülkeye olan hizmet etme şevk ve ideallerinizi asla yitirmeyiniz. Türkiye Cumhuriyeti devleti idealist gençlerin omuzlarında ilelebet payidar kalacaktır. Bu günlerde ülkemizin dört bir yanında ve son olarak Barış Pınarı Harekatı’nda Suriye’de, Pençe Harekatı’nda Irak’ta milli birlik ve bütünlüğümüzü tehdit eden hainlere karşı kahramanca mücadele eden, canlarını veren kahraman askerimizi ve polisimizi saygıyla selamlıyorum. 15 Temmuz’da da FETÖ hainlerine, bütün dünyaya Türk halkının gücünü gösteren, dosta güven düşmana korku veren bu ülkenin her ferdinin önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.

"ÖĞRENCİLER, BARIŞ PINARI HAREKATI’NDAKİ ASKERLERE SELAM GÖNDERDİ"

Öğrenciler adına günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapan Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Ali Köylüoğlu, şunları söyledi: “Ülkemizin günümüz dünyasında daha çok söz sahibi olabilmesi için dünyadaki gelişmeleri iyi takip etmeli; bizi tek millet, tek vatan, tek bayrak yapan değerlerimize sahip çıkmalı ve bu değerleri yüceltmeliyiz. Milli egemenliğimize karşı göz diken hain terör örgütlerine karşı 15 Temmuz’da olduğu gibi tek vücut olmalıyız. Aziz milletimiz Cumhuriyetin korunması ve devamı adına korkusuzca hareket etmekte ve bölgede Barış Pınarı’nın çağlaması için seferber olmaktadır.”

Konuşmaların ardından alana çıkan Bağcılar Karacaoğlan İlkokulu öğrencileri folklor gösterisi yaptıktan sonra Barış Pınarı Operasyonu’nda görevli Türk askerlerine asker selamı gönderdi.

Vatandaşlar, kutlamalar sırasında gençlerin akrobatik spor gösterilerini, mehter gösterisini ve ay yıldız fonu gösterisini izledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarışmalarında resim, şiir, kompozisyon dallarında başarılı olan öğrencilere ödülleri verildi. Ayrıca davetlilere müzik dinletisi de sunuldu.

Coşkulu bir havada geçen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Bağcılar Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde tüm okulların katılımıyla gerçekleşen geçit töreniyle sona erdi. Kutlama törenine AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler ve muhtarlar da katıldı.