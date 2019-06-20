Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bağcılar’da 30 bin öğrenci yaz spor okullarına 'merhaba' dedi

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi 16. Yaz Spor Okulları Sezon açılışı Eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın katıldığı bir törenle gerçekleşti. Kılıç, "Sizlerden yetişecek olan ve milli...

Bağcılar’da 30 bin öğrenci yaz spor okullarına 'merhaba' dedi

İSTANBUL, () - BAĞCILAR Belediyesi 16. Yaz Spor Okulları Sezon açılışı Eski Gençlik ve Spor Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç’ın katıldığı bir törenle gerçekleşti. Kılıç, "Sizlerden yetişecek olan ve milli takımda görev yapacak değerli kardeşlerimizin bu yaz okullarında yetişmesi bizim için çok önemli” dedi. Bayram havasında başlayan sezonda yaklaşık 30 bin öğrencinin 29 tesiste 112 eğitmen eşliğinde futbol, basketbol ve voleybol branşlarında eğitim alacağı ifade edildi.

Bağcılar Belediyesi tarafından 16 yıl önce hayata geçirilen Yaz Spor Okulları, yeni sezon açılışını Mahmutbey Stadyumu’nda gerçekleştirdi. Spor kıyafetlerini giyen öğrenciler aileleriyle birlikte tören alanına akın etti, çocukların ellerinde salladığı Türk bayraklarıyla tribünler adeta kırmızı-beyaz renklere büründü.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLİNİZİ BİLMENİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Öğrencileri tebrik ederek sözlerine başlayan Akif Çağatay Kılıç, “Spor gerçekten bizim için çok farklı anlamlar içeriyor. Kardeşçe, centilmence mücadele etmenin, birbirine destek olmanın aracı olarak görüyoruz. Hangi branşta olursa olsun takımlar arası rekabet olacak ancak ay yıldızlı bayrağın altında hepimiz biriz beraberiz. Sizlerden yetişecek olan ve milli takımda görev yapacak değerli kardeşlerimizin bu yaz okullarında yetişmesi bizim için çok önemli. Milli bilinçle milli şuurla yetişmeniz, milli ve manevi değerlinizi bilmeniz bizim için çok önemli. Çünkü sizler yarın müsabakalardan sonra ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek olan bu milletin asil evlatlarısınız” dedi.

“SPOR TESİSLERİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Gençler kamplara devam ederken yeni tesisler inşa etmeye devam edeceklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Yıllardır yaptığımız yaz spor okulları her geçen gün heyecanı artarak devam ediyor. Okulların tatil olmasıyla, 30 bin gencimizin katılımıyla yaz spor okullarımız başlıyor. Aynı zamanda binlerce çocuğumuz ve gencimiz için izci kamplarımız da bulunuyor. Yaz spor okullarımız ve kamplarımız devam ederken, biz gençlerimiz için yüzme havuzları başta olmak üzere spor tesisleri inşa etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Öğrencileri selamlayan AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, AK Parti İlçe Başkanı İsmet Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da yeni sezonda öğrencilere başarılar diledi. Programın sonunda Kılıç ve beraberindeki protokol üyeleri penaltı atışı yaptı. Yaz boyunca 29 tesiste 112 eğitmen 30 bin öğrenciye basketbol, futbol ve voleybol kategorilerinde eğitim verecek.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328