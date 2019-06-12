Bağcılar’da 11’inci Kiraz Hasadı Şenliği yapıldı

BAĞCILAR Belediyesi’nin düzenlediği 11’inci Kiraz Hasadı Şenliği’nde ilçe sakinleri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar hem ailece piknik yaptı hem de dalından kopardıkları kirazları yediler.

Nostalji bahçelerinden Kiraz Bahçesi’nde düzenlenen 11’inci Kiraz Hasadı Şenliği’ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve birçok davetli katıldı. Oktay, dalından kopardığı kirazları basın mensuplarına ve vatandaşlara ikram etti.

“BURADA BİR NOSTALJİ YAŞANIYOR”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar bizim çocukluğumuzda bağıyla meşhurdur. Hemşerilerimiz burada piknik yaptılar. Kiraz ağaçlarını beraber koruduk ve beraber kiraz hasadını yapıyoruz. Burada bir nostalji yaşanıyor. Çocuklar dalından kiraz yeme kültürünü bizzat burada bugün yaşıyorlar. Çocukların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Bu bahçeler Bağcılar’da tanış olma ve komşuluk kültürünün gelişmesi noktasında çok büyük görev ifa ediyor” diye konuştu.

“KENDİMİZİ MEMLEKETİMİZDE GİBİ HİSSETTİK”

Ailesiyle birlikte kiraz toplayan Figen Erdil, “Bağcılar Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Böyle organizasyonların sürekli olmasını istiyoruz. Kendimizi memleketimizde gibi hissettik” dedi.

Beyza Önder ve Nisanur Önder, “Her sene geliyoruz. Çok güzel bir aktivite. Kirazların tadı da çok güzel. Çok mutluyuz. Kiraz toplamak çok zevkliydi. Hiç yaşamamıştım” dediler.

Bağcılar Belediyesi’nin 2008 yılında hizmete sunduğu Kiraz Bahçesi’nde Kiraz Hasadı Şenliği’ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ilçe sakinlerinin piknik sofrasına konuk olarak sohbet etti.

2008 yılında oluşturulan Kiraz Bahçesi’nde 84 kiraz ağacı bulunuyor. Bağcılar Belediyesi’nin Üzüm Bağı’nı kurarak başlattığı Nostalji Bahçeleri Projesi kapsamında Kirazlı Mahallesi’nde 2007-2008 yıllarında oluşturulan Kiraz Bahçesi’nde Napolyon ve Stargold cinsi 84 adet kiraz ağacı bulunuyor. Yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Kiraz Bahçesi, Bağcılarlılar için aynı zamanda bir piknik alanı özelliği taşıyor.

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