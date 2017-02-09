Bağcılar’da 1 yılda 174 bin 420 ağaç kesilmekten kurtarıldı

İSTANBUL () – BAĞCILAR’da her gün yapılan cadde ve sokak temizlikleriyle kağıt ve kartonlar geri dönüşüme kazandırılıyor. İlçede toplanan 10 bin 260 ton kağıdın ve kartonun dönüştürülmesiyle 174 bin 420 ağaç kesilmekten kurtarıldı.

2016 yılında ilçedeki 2 bin 800 cadde ve sokaktaki kamu kurum ve kuruluşları, alışveriş merkezleri, konutlar, okullar ve diğer toplu yaşam alanlarından toplam 18 bin 758 ton ambalaj atığı toplandı. Toplanan bu atıklar aktarıldıkları Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde cinslerine göre ayrıştırıldı. Bu kapsamda 2016 yılı içerisinde Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından toplanan atıkların dönüştürülmesiyle ağaçlar kesilmekten kurtarılırken, 5 bin 766 ton camın dönüşümüyle de 576 bin 600 litre yakıt tasarrufu yapıldı. Ayrıca 2 bin 130 ton plastiğin dönüşümüyle ise 29 bin 820 megavat enerji, 602 ton metalin dönüşümüyle de toplam 783 ton hammadde tasarrufu yapılmış oldu.

“TASARRUF YAPARKEN ÇEVREMİZİ TEMİZ TUTUYORUZ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, çevrenin korunması ve kağıt tasarrufu sağlanmasına yönelik projelere öncelik tanıdıklarını belirterek şöyle konuştu:

“Hizmette kullanılan kaynakların en iyi şekilde değerlendirilmesi, israf edilmemesi ve çevreyi kirletmemesi amacıyla projeler geliştiriyoruz. Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi’nde çalışan 70 personelin topladığı cam, kağıt/karton, metal ve plastik gibi ambalaj atıkları önce atık havuzunda toplanıyor, sonra hareketli bantlarda görevliler tarafından cinslerine göre ayrıştırılıyor ve pres makinesi ile balya haline getiriliyor ve daha sonra fabrikalara gönderilerek geri dönüşümleri sağlanıyor. Geri dönüşüm kapsamında her türlü avantajı değerlendiriyoruz. Hammadde üretimi için harcanan enerji ve su gibi kaynaklardan tasarruf sağlanırken, ağaçların kesilmesinin de önüne geçiyoruz. Aynı zamanda çevremizi temiz tutuyoruz.”

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