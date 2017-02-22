Bağcılar, Kosova’nın İpek Şehri ile Kardeş Şehir oldu

İSTANBUL () – İSTİKLAL Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un doğduğu yer olan İpek Şehri ile Bağcılar Belediyesi kardeş şehir oldu.

Kosova Belediyeler Birliği Başkanı Naim İsmajli ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Genel Sekreteri Fahri Solak’ın da aralarında bulunduğu 21 kişilik Kosovalı heyet, Bağcılar Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile İpek şehrinin Belediye Başkanı Gazmend Muhaceri Kardeş Şehir Protokolü imzaladı.

OSMANLI KONAĞI’NDA AĞIRLANDILAR

Türkiye ile Kosova arasındaki güçlü tarihi bağların yaşatılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı, “Bu anlaşma için Kosova Belediyeler Birliği Başkanı Naim İsmajli ile TDBB Genel Sekreteri Fahri Solak da Başkan Çağırıcı’ya misafirperverliği için teşekkürlerimi sunuyorum. Dost ve kardeş ülkelerle bağların güçlenmesi için çalışmalar yapmaya da devam edeceğiz” dedi.

İmzaların atılmasının ardından misafir heyet, ilçedeki Osmanlı Konağı, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi ve Müzesi ile Çanakkale Şehitler Parkı ve Müzesi’ni ziyaret etti.

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