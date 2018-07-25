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Bağcılar ikinci gençlik merkezi için gün sayıyor

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağcılar’a kazandırılan Yenimahalle Gençlik Merkezi ve zemin altı otoparkı inşaatı büyük oranda tamamlandı. Merkezin ve otoparkın 2019 yılının başında açılması bekleniyor. Bağcılar...

Bağcılar ikinci gençlik merkezi için gün sayıyor

İSTANBUL,()-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından Bağcılar’a kazandırılan Yenimahalle Gençlik Merkezi ve zemin altı otoparkı inşaatı büyük oranda tamamlandı. Merkezin ve otoparkın 2019 yılının başında açılması bekleniyor.

Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde, 2014'ten bu yana 24 ayrı branşta hizmet veren Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi’nin bir yenisi Yenimahalle’de inşa ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yapılan Yenimahalle Gençlik Merkezi ve zemin altı otoparkı inşaatının yüzde 70’i tamamlandı. 6 bin 947 metrekare alana kurulan bina 3 bodrum kat, zemin kat ve +6 kat olarak yapılıyor. Gençlik merkezinin içinde kütüphane, derslik, sanat atölyeleri gibi eğitim veren salonların yanında kafe, fitness, yoga, pilates, oyun ve medya içerikli sosyal etkinlik salonları da yer alıyor. 344 öğrencinin kalacağı yurt ve yemekhanesi bulunan gençlik merkezinin çevresinde ise futbol sahası, dinlenme ve piknik alanları yer alıyor.  Gençlik merkezinin altında 504 araçlık zemin altı otoparkı da bulunuyor. Otopark ile bölgedeki araçların park sorununun çözülmesi amaçlanıyor.

"KENDİLERİNİ GELİŞTİRME İMKANI BULACAKLAR"

Gençlik merkezinin yakında hizmete açılacağını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Gençlik merkezimize gösterilen rağbet ikincisini açmamıza olanak sağladı. Modern ve donanımlı binamızda gençlerimiz kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. İnanıyorum ki daha ileri seviyede hizmet sunacak olan yeni gençlik merkezimiz de çok ilgi görecek. Gençlere bu imkanı sunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Mevlüt Uysal’a Bağcılar halkı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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