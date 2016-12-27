Bağcılar'dan 575 ton un 24 TIR ile Halep'e gönderildi

Erdinç YILDIRIM/İSTANBUL,()-BAĞCILAR Belediyesi, İHH Bağcılar Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öncülüğünde gerçekleştirilen 'Halep'e Yol Açın Kampanyası' kapsamında toplanan 575 ton un 24 TIR dualar eşliğinde yola çıkarıldı.

Bağcılar Belediyesi, İHH Bağcılar Temsilciliği ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün başlattığı kampanyaya sivil toplum kuruluşları ve hayırsever vatandaşlarında desteğiyle toplam 575 ton un toplanarak Halep'e gönderildi. Uğurlama törenine AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Erden Bursalı, İHH Bağcılar Şube Başkanı Halil Oğlak ile sivil toplum kuruluşu, dernek temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

“SINIRDA 1 MİLYON İNSAN YARDIM BEKLİYOR”

Suriye’de 6 yıldır devam eden savaş sırasında 13 milyona yakın insanın ihtiyaç sahibi haline geldiğini belirten İHH Genel Başkan Yardımcısı Yakup Işık, 4,5 milyon insanın da ülkesini terk ederek muhacir olduğunu söyledi. Işık, “Türkiye bu insanlara ensar oldu. Şu an Suriye sınırında 1 milyon insan yardım bekliyor. Daha önce İHH olarak bin 500 TIR dolusu yardım ulaştırdık. İnşallah yardımlarımız devam edecek” dedi.

"BAĞCILARLILAR OLARAK MUHACİRLERE ENSAR OLDUK"

İslam coğrafyasındaki bu zulümlere karşı Bağcılar ailesi olarak bir araya geldiklerini dile getiren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Ülkemiz 3 milyon mülteciye ensar oldu. Keşke Suriye’de zulüm olmasaydı insanlar evinden, barkından yuvasından olmasaydı. 'Halep'e Yol Açın Kampanyası' ile yardımlarımızın ilk etabını gerçekleştirmiş oluyoruz. Bağcılarlılar olarak sivil toplum kuruluşlarımız, AFAD ve Kızılay ile birlikte Suriyeli kardeşlerimize yönelik yardımlar yapmaya devam edeceğiz. Diğer kampanyalarımızda olduğu gibi bu kampanyamızda da hızlı bir birliktelik gördük. Bağcılarlılar olarak muhacirlere ensar olduk. Bugün inanlıktan nasibini almamış ülkelere maalesef liderler üzerinden yapılan zulümlere seyirci kalan ülkelere ben burada dikkat çekmek istiyorum. Eğer bu zulümlere ses çıkamazsak bu zulümleri bizde yaşayabiliriz" dedi.

Programın sonunda 575 ton un yüklü 24 TIR dualar eşliğinde Bağcılar Molla Gürani Parkı’ndan Halep’e doğru yola çıkarıldı.

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