Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sözcü Gazetesi'nin acı kaybı, Akbay hayatını kaybetti
Ertuğrul Akbay hayatını kaybetti
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Turizmdeki Girişimiyle ‘Sembol’ Oldu
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Geçmişin yüklerinden kurtulmak mümkün mü?
Yerel seçimler öncesi son anket sonuçları... Hangi ilde hangi ittifak önde
Hangi ilde hangi ittifak önde

Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın

Alper KORKMAZ/İSTANBUL -BAĞCILAR'da bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle atölyenin deposunda maddi hasar meydana geldi. Bağcılar, 2610 sokakta bulunan 3 katlı...

Bağcılar'da tekstil atölyesinde yangın

Alper KORKMAZ/İSTANBUL -BAĞCILAR'da bulunan tekstil atölyesinin deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle atölyenin deposunda maddi hasar meydana geldi.
Bağcılar, 2610 sokakta bulunan 3 katlı bir tekstil atölyesinin kartonların depolandığı alanında saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların fark etmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri depoda çıkan yangına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
(FOTOĞRAF)
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328