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Bağcılar'da sahte içki operasyonu (1)
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () BAĞCILAR'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü...
GENEL 23.09.2019, 16:38
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () BAĞCILAR'da düzenlenen sahte içki operasyonunda, yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol üreten kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bağcılar'da metil alkol temin eden şüphelilerin kullandığı bir depoyu belirleyen polis ekipleri, depoya giriş çıkış yapan şüphelileri takibe aldı. Polis ekipleri Mahmutbey Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan depoya bugün baskın düzenledi. Ekipler depoda bulunan 1 kişiyi yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramalarda çeşitli tank ve bidonlarda yaklaşık 5 ton metil alkol ele geçirildi.
(FOTOĞRAF)
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