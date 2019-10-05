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Bağcılar'da rüzgar ağaç devirdi
Alper KORKMAZ- Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL , () İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Bağcılar'da ağaçlar devrildi. Yollarda su birikintileri oluştu. İstanbul'da gece saatlerinde itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde...
GENEL 05.10.2019, 10:05
Alper KORKMAZ- Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL , () İSTANBUL'da etkili olan sağanak yağış ve rüzgar nedeniyle Bağcılar'da ağaçlar devrildi. Yollarda su birikintileri oluştu.
İstanbul'da gece saatlerinde itibaren etkili olan yağış sabah saatlerinde de devam etti. Bağcılar'da yağış ve şiddetli rüzgarın etkisiyle yol kenarındaki ağacın bir dalı kaldırıma devrildi. Aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ağaç altlarına sığınarak, bazı vatandaşlar ise koşarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle yolda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde kaldırma devrilen ağaç dalını itfaiye ekipleri keserek yol kenarına kaldırdı.
(FOTOĞRAF)
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