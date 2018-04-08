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Bağcılar'da otoparka silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı (2)

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Olay, Göztepe Mahallesi, 2352 sokakta...

Bağcılar'da otoparka silahlı çatışma: 1 ölü 3 yaralı (2)

Mehmet İlkay ÖZER-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da bir araçla otoparka gelen kişiler ateş açtı. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Olay, Göztepe Mahallesi, 2352 sokakta 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında bir süredir husumet olduğu iddia edilen iki gruptan birisi otoparka araçla geldi. Otoparkta başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Çatışmada M.A,M.A,M.G.,M.G yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Saldırıda otoparkta bulunan Murat G. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, aynı aileden olan M.G.'nin ise durumunu iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılar M.A,M.A.'nın da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

SOKAKTA ONLARCA BOŞ KOVAN BULUNDU
Saldırıdan sonra polis, olay yerine şerit çekerek delil aradı. Otoparka gelen olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve otoparkta onlarca adet boş kovan buldu.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(FOTOĞRAF)

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