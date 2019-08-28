Bağcılar'da mühürlenen binaların sakinleri taşınmaya devam ediyor

Alper KORKMAZ-Cemil ÖZDEMİR/ İSTANBUL ,() BAĞCILAR'da riskli bulunarak mühürlenen iki binanın sakinlerinin taşınma işlemleri sürerken, sokak üzerinde bulunan 11 blokta da risk incelemesi yapılacak.



Bağcılar'da geçtiğimiz Cumartesi günü kolon ve kirişlerinde hasar bulunduğu için iki bina mühürlenmişti. Ön rapora göre de riskli olduğu belirlen mühürlü binalar Yıldırım Apartmanı ve bitişiğindeki Akpınar Apartmanı sakinlerinin taşınma işlemleri bugün de sürdü. Belediye ekipleri, herhangi bir tehlikeye karşı herkesi aynı anda binaya almazken, 5 katlı her iki apartmandan birer ailenin binalarına girerek eşyalarına taşımalarına izin veriliyor. Araç trafiğine kapatılan sokakta bugün de incelemelerde bulunuldu. Çeşitli cihazlarla zemindeki hareketlilikler gözlemlendi. Bazı noktalarda da kolonların bir bölümü kırılarak betonun ve demirlerin durumu incelendi. Sokakta oturan diğer apartman sakinleri de durumdan tedirgin olurken, kendi binalarında risk olup olmadığını merak ediyor. Kendi binalarının da riskli çıkması durumunda taşınıp bu çevrede başka bir yere yerleşeceğini söyleyen mahalleli Türkan Ala, binada 3 hane olduklarını ve iş yerlerinin buraya yakın olduğunu söyledi. Ala "20 senedir bu binada oturuyorum. Bizim binada da kolonlar çatlamış. Bizim binamız 42 senelik bir bina" diye konuştu.



Öte yandan, Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre sokakta bulunan 11 blokta daha belediye tarafından inceleme yapılıp numuneler alınacağı öğrenildi. Çıkan sonuç neticesinde sokak üzerinde bulunan binalarla ilgili kentsel dönüşüm projesi başlatılacağı belirtildi.