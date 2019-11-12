Bağcılar'da minibüsle otomobilin çarpışması kamerada (1)

Murat SOLAK/İSTANBUL, () BAĞCILAR'da ters yoldan dönmeye çalışan bir minibüsle araç çarpıştı. Kazada minibüs yan yatarken 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



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