Bağcılar'da Kurban Bayramı için 861 personel görev yapıyor

İSTANBUL, () - KURBAN Bayramı'nın ilk gününde Bağcılar Belediyesi'nin 861 personeli görev yaparken, kurban kesimleri ise 44 kesim noktasında gerçekleştiriliyor. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bu günlerin en iyi şekilde yaşanması için belediye olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Bağcılar Belediyesi, Kurban Bayramı’nda ilçe sakinleri için Güneşli ve Demirkapı mahallelerindeki kapalı pazar alanları ve otoparklar olmak üzere 44 alan belirledi. Bayramda belediyede Çevre Koruma Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 861 personel görev yapıyor. Belediyenin 32 çöp aracı, 8 yıkama tankeri ve 6 kamyoneti kurban kesim noktalarında temizlik, dezenfeksiyon ve çöplerin alınması işlemlerini gerçekleştiriyor. Kurban atıkları kurban kesim alanındaki çöp konteynırlarında toplanıyor. 71 zabıta memuru ve 4 motorize tim de kaçak kurban kesiminin önüne geçmek ve meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için hizmet veriyor. Belirlenen noktalar dışında kurban kesimine izin verilmiyor.

BİLGİLENDİRİCİ BROŞÜRLER DAĞITILDI

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin kurban hizmetini en sağlıklı ve güvenli şekilde yapabilmesi amacıyla da "Kurban broşürü" hazırladı. Kurban ibadeti ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı broşürler, mahalle muhtarlıkları, camiler ve "Bilgi Evleri"nden verilirken, broşürlerde kurbanlıkların yaş aralığı, kesim anında neler yapılması gerektiği, iç organların bertaraf edilmesi, kestikten sonra etin ve derinin muhafazası ile ilgili neler yapılması gerektiği ile ilgili detaylı bilgiler yer alıyor. Broşürde kesilen ette anormallik görüldüğünde nerelere başvurulması gerektiği de ayrıntılı anlatılıyor.

“KURBAN BAYRAMINI HUZUR İÇERİSİNDE YAŞIYORUZ”

Kurban Bayramı hazırlıklarını günler öncesinden tamamladıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, cami bahçeleri, kurban kesim yerleri, parkların temizlendiğini söyledi. Bayram öncesinde engelli, yaşlı ve kimsesiz 300 hemşehrisinin ev temizliği ile kişisel bakımının da yapıldığını anlatan Çağırıcı, ihtiyaç sahiplerinin de bayramlık kıyafetlerini Hayır Çarşısı’ndan ücretsiz olarak aldıklarını belirterek, “Bayramlar birlik ve beraberlik duygularımızın gelişmesine katkı sağlıyor. Bağcılar Belediyesi olarak bu günlerin en iyi şekilde yaşanması için hizmet veriyoruz. Kurban Bayramını huzur içerisinde yaşıyoruz. Bayramın ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, mutluluk ve barış getirmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAF)