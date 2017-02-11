Bağcılar'da kaçak gözlük, kol saati ve suni deri operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () BAĞCILAR'da İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir TIR'da yaptığı incelemede piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu belirtilen kaçak gözlük, kol saati ve suni deri ele geçirildi.



İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yapılan bir ihbarda Türkiye'ye TIR'larla kaçak gözlük ve kol saatleri sokulduğu bilgisi geldi. Polis ekipleri bunun üzerine çalışma başlatarak Bağcılar'da bir ticaret merkezinin içinde park halinde bir TIR'da kaçak ürünler olduğunu belirledi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat Pazartesi günü TIR'da operasyon düzenledi. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon lira olduğu öne sürülen 14 bin gözlük, 5 bin 780 adet çeşitli markalarda kol saati, bin 650 markalı saat kutusu, 160 rulo ünlü markaların logosu bulunan suni deri ele geçirildi. Polis ekipleri, olayla ilgili olarak R.A., B.Ç. ve G.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



TIR'DA YAPILAN İNCELEME POLİS KAMERASINDA



Polis ekiplerinin TIR'da yaptığı aramalar polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri TIR'da bulunan çuvalları açarak içinde bulunan gözlükler ve suni deriler kameralarca kaydedildi.



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