Bağcılar'da HAYPADER Özel Eğitim Uygulama okulu törenle açıldı

Serpil KIRKESER - İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL, () DEMİRÖREN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in başkanı olduğu Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği (HAYPADER)'nin yaptırdığı HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu Bağcılar'da törenle açıldı. Açılışa katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu anlamlı yatırım dolayısıyla Demirören Ailesi başta olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kıymetli çabaları için, kendilerine engelli evlatlarımız, ailelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eğitim yuvası çocuklarımıza ve geleceğimize armağan olsun" dedi.

Açılışa Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören , çocukları Yelda, Erdoğan ve Emre Cemal Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, HAYPADER başkan yardımcısı Monik İpekel, derneğin yönetim kurulu üyeleri Fatoş Altınbaş Sarıgül, Sitare Kalyoncuoğlu, Ayşegül Toplusoy ile proje koordinatörü Özle Özer katıldı.

EMİNE ERDOĞAN: OKULUN TEMELİNDE SEVGİ VE İYİLİK DÜŞÜNCESİ VAR

Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada," Bugün burada, bu güzide okulun açılışı için bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Bu okulun temelinde, demir ve çimento kadar sevgi ve iyilik düşüncesi var. Hayırseverlik bilinci var. Dayanışmanın asil ruhu var. Hayırseverlik, insan sevgisi temelinde yükselen öyle bir bilinç ki, toplumu da yüceltiyor. Verdiği haz, havaya, suya, toprağa karışıp, kainatta yol alıyor. O nedenle, yapılan en ufak iyiliğin dünyanın uzak köşelerinde büyük yansımaları olduğunu biliyoruz. İnsanların birbirine olan güvenini artırıyor" dedi. "Zaman zaman, hayırseverliğin zengin insanlara mahsus bir unvan olduğu düşünülür. Hâlbuki hayırseverlerin ortak bildiği bir sır var. O da, sahip olduklarını paylaştığında bereketin artmasıdır" ifadelerini kullanan Emine Erdoğan, şöyle devam etti: "Anadolu irfanı bunu bize her zaman göstermiştir. Normal şartlarda bir kişiye yetmeyen, paylaşıldıkça çoğalır, kimyası değişir. İki kişiye yeten, üç kişiye de yeter. Hayırseverlik de çeşitlidir. Yeri gelir paranız vardır, bir okul, cami, hastane yaparsınız. Yeri gelir arkanızda bekleyen bir engelli kardeşinize sıranızı verirsiniz. İki hareketin değeri de aynıdır. Çünkü ikisinin de özü, kendimizi değil, karşımızdakini düşünme erdemine dayanır. Ölçüsü ne olursa olsun, dünyaya yaydıkları iyilik, sevgi için ve en önemlisi örneklikleri için bütün hayırseverlerimizi tebrik ediyorum. Yaptıkları hayır, hem kendilerine hem de gelecek kuşakların hayatlarına büyük manevi hazlar katacaktır. İnanıyorum ki, bu okul da, nice evladımızın ve ailesinin hayat yüklerini hafifletecektir."

"SON 17 YILDA, 55 BİNE YAKIN ENGELLİ MEMUR İSTİHDAM EDİLDİ"

Emine Erdoğan , son zamanlarda engelli bireylerin özel ihtiyaçlarına uygun pek çok eğitim kurumu açıldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Toplumumuzda bu konuda artan bir farkındalık var. Her birinden ayrı ayrı memnuniyet duyuyoruz. Bildiğiniz gibi hükümetimiz de, ilk günden bu yana engelliler konusunda büyük gayret gösteriyor. Engellilerin eğitiminden istihdamına kadar tüm sorunlarla yakından ilgileniyor. Son 17 yılda, 55 bine yakın engelli memur istihdam edildi. Bu, 55 bin kişiyi kendi özgüveniyle buluşturmak, bağımlılık zincirlerini kırmak demek. Engelli memurlarımız artık istedikleri yere tayin edilebiliyorlar. Özel sektörde daha çok istihdam ediliyorlar. İstihdama giden yolda en önemli adım ise, eğitimde fırsat eşitliği sağlamaktır. Bu çerçevede, hem Milli Eğitim Bakanlığımız, hem de belediyelerimiz donanımlı tesisler kuruyorlar. Sanat ve spor alanında her gün yeni bir başarı hikayesi duyuyoruz. Bütün bunlar, engelli kardeşlerimiz için bir lütuf değil, insan hakkının teslimi demektir. Engelli bireylerin hayata katılabilmeleri için ihtiyacımız olan şey; ince işçilik ama daha önemlisi ince fikirliliktir. Şehirlerimizin mimarisi kadar, bu konuda göstereceğimiz dikkat de önemlidir. Engellilere tahsis edilmiş park yeri, yürüme yolu, asansör gibi imkanları bazen şuursuzca kullanabiliyoruz. Bu, engelli kardeşlerimizin hayatında daha büyük bariyerlere dönüşüyor. Bir yere engelli tabelası asmakla iş bitmiyor. Bütün mesele, herkesin buna uygun tavır sergilemesi. Birlikte yaşamanın özü olan nezaketi elden bırakmamamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımızı, engelli bireylerin öncelik hakkını koşulsuz olarak kendilerine teslim etmeye davet ediyorum."



"BU ANLAMLI YATIRIM DOLAYISIYLA DEMİRÖREN AİLESİ BAŞTA OLMAK ÜZERE TÜM HAYIRSEVERLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Emine Erdoğan konuşmasını şöyle tamamladı:

" Açılışını yaptığımız bu eğitim yuvası da, toplumda bu bilincin artırılması noktasında elinden geleni yapacaktır. Ailelere rehberlik verecektir. Biliyoruz ki, engelli bireyler kadar ailelerinin de desteğe ihtiyacı var. Onların yükünü hafifletmek toplumsal sorumluluğumuzdur. Okulumuzun mimari tasarımı, yerli ve yabancı örneklerden faydalanarak yapılmış, çağdaş standartlara sahiptir. Bu titiz çalışmaların tüm hayırseverlerimize örnek olmasını temenni ediyorum. Bu okuldan sanat ve spor alanında nice cevherlerin çıkacağına da gönülden inanıyorum. Yeter ki biz, yetenek avcılığı yapalım ve yeteneklerin gelişip büyüyeceği ortamlar oluşturalım.Böyle başarıların önündeki tek engel, zihinsel bariyerlerdir. Onları aşabilirsek, bedensel engelleri de aşabiliriz.

Mevlana Hazretleri bakın ne diyor; bir can var canında, o cânı ara, beden dağındaki gizli mücevheri ara, ey yürüyüp giden dost, bütün gücünle ara ama dışarıda değil, aradığını kendi içinde ara’ Güçlü Türkiye olmanın ön koşullarından biri, tüm bireylerimizin kendini güçlü hissetmesidir. Türkiye gibi, cömertliğin, yardımseverliğin adeta bir iklim koşulu olduğu bir ülkede, birbirimize sahip çıkmak, hayatın doğal sonucudur. Böylesi dayanışmalar, bizi huzurlu yaptığı gibi moral değerler adına da yüceltir. Doğrusu böyle meziyetlerle donatılmış bir topluma, kültüre ait olmak hepimiz adına gurur verici. Bu milli özelliğimizi gelecek kuşaklara aktarmak da, ödevlerimiz arasındadır. Evlatlarımızın ruhuna merhamet, yardımseverlik tohumu atalım ki, gelecekte bunlar meyve versin. Biz toplum olarak büyük bir aileyiz. Bu büyük ailemize karşı nezaketi, anlayışı, hoşgörüyü elden bırakmazsak, ilişkilerimizin kalitesi artar. Dayanışma ve birbirine sahip çıkma fikri, toplumumuzun ömrünü uzatır. Bize bu duyguları ilham eden, bu anlamlı yatırım dolayısıyla Demirören ailesi başta olmak üzere tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Kıymetli çabaları için, kendilerine engelli evlatlarımız, ailelerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Okulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu eğitim yuvası çocuklarımıza ve geleceğimize armağan olsun."

"HAYAT PAYLAŞIM VE DAYANIŞMA DERNEĞİMİZ GÜÇLÜ BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUDUR"

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören de konuşmasında şunları söyledi:

"Bizler Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği olarak yüreğimizde güzel ülkemize duyduğumuz sonsuz sevgi ve sadakat, aklımızda yüce milletimize sunmak istediğimiz sonsuz bir hizmet aşkı ile çıktığımız uzun bir yolculuğun en anlamlı duraklarından birindeyiz. İşte bu çok anlamlı durakta varlıklarıyla bizleri onurlandıran siz çok değerli konuklarımızı en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyor ve hepinize büyük bir heyecanla hoş geldiniz diyorum. Başkanı olmaktan onur ve mutluluk duyduğum 'Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneğimiz' adından da anlaşılacağı gibi iyi yürekli düşleri gerçeğe dönüştüren bir azim ve kolektif iradenin nice dezavantajlı bireylerimize umut ve dayanak oluşturduğu güçlü bir sivil toplum kuruluşudur. Bu gücümüzün kaynağı ise her geçen gün çok daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşan derneğimizin üyeleri ve değerli bağışçılarımızın birbirine kenetlenmiş olan sımsıcak yürekleridir."



"OKULUMUZA ŞİMDİDEN 450 BAŞVURU YAPILDI"

2017 TÜİK verilerine göre Türkiye'de 22 milyon 883 bin 288 çocuk nüfusu olduğunu ve bu çocukların 600 bine yakınının engelli olduğunu hatırlatan Revna Demirören, "Engelli çocuklarımızın yarısından fazlası da hem eğitim alamıyor, hem de sağlık, ulaşım, iş, sosyal ve günlük hayata katılımlarında çok fazla sorunla karşılaşıyorlar. Bedensel ve zihinsel yetersizliklerinden dolayı engelli olarak ötekileştirilen bireylerimizi topluma yük olmadan, sosyal hayatta kendilerine ve insan onuruna yaraşır bir yerde çalışma hayatına katmak ve bu sayede istihdamlarına olanak sağlamak ise bizimkisi gibi okulların hızla arttırılması ile gerçekleştirilebilecektir. Keza 250 engelli bireylerimizi kucaklayan okulumuza şimdiden 450 başvuru yapıldı bile. Dileğimiz ve çabamız odur ki engelli bireylerimizin tümü için nice projeler hayata geçirebilelim ve evde destek kapsamında çok rahatlık sağlayacak bir hizmetin de temellerini atalım. Bunu yaparken sevgili Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Bu güzel okulumuzu hayal edip, bizlere inanarak okulumuzun üzerinde yer aldığı bu eşsiz araziyi edinmemizi sağlayan Eski Emniyet Müdürümüzün Değerli Eşi Sayın Güldal Altınok Hanımefendi'ye gönül dolusu teşekkürlerimizi sunuyorum. Ve 3 yıl önce kapılarını çaldığımız dönemin Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Çağatay Kılıç'ın yönlendirmesi ile Spor Toto Teşkilatımızın Dönem Başkanı ve bugünkü Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendi bizlere güvendi, desteğini esirgemedi" ifadelerini kullandı.

"OKULUMUZUN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Revna Demirören, "Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği gerçekleştirdiği tüm organizasyonlardan elde edilen geliri Milli Eğitim Bakanlığı iş Birliği ile Bedensel ve Zihinsel Engelliler Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulmasına olanak sağlamak amacıyla değerlendirmiştir. Tüm derslikleri ve sosyal alanlarıyla bir hayalin gerçeğe dönüşme hikayesi olan 'HAYPADER Özel Eğitim ve Uygulama Okulumuza gerek sundukları eşsiz destek gerekse bütün burada bulunarak bizleri onurlandırmalarından ötürü Spor Toto Teşkilatımızın Dönem Başkanı ve bugünkü Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Beyefendiye, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Levent Yazıcı Beyefendi'ye , Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı Beyefendiye, İstanbul Emniyet Müdürümüz Sayın Mustafa Çalışkan Beyefendiye, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve Sayın Cengiz Zülfikaroğlu Beyefendi'ye, çok değerli NETAŞ Yönetim Kurulu'na, Aktifbank Yönetimine, Sayın Emir Sarıgül'e emeklerimize gösterdiği sabır, özen ve destek için Sevgili Eşim Yıldırım Demirören'e ve pek tabii ki isimleri tarihe altın harflerle not düşülecek olan yüce yürekli bağışçılarımıza sonsuz saygı ve teşekkülerimizi sunuyorum. Bu okul 'Engelleri ortadan kaldırma'... Engeller ve endişelerden uzak, huzurlu bir eğitim ve sosyal hayata karışma yeridir. Bu duygularla bir kez daha sizleri en içten sevgi ve saygılarımla selamlıyorum ve hepimize okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

PLAKET VERİLDİ

Lokman Hekim Özel Eğitim Uygulama okulu öğrencisi Affan Aydın, yaptığı resmi Emine Erdoğan'a hediye etti. Öte yandan eğitim merkezine katkılarından ötürü NETAŞ İcra Kurulu Başkanı Müjdat Altay, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Cengiz Zülfikaroğlu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya plaket verildi.

OKULUN AÇILIŞI YAPILDI

Yapılan konuşmaların ardından okul kurdela kesilerek açıldı. Demirören Ailesi ile okulu gezen Emine Erdoğan, rabia işareti yapan Kazak Türkleri Aijan Erol (9) ve Aslı Sare Hayır (4) ile fotoğraf çekildi. Öğrencilerle ve veliler ile sohbet eden Emine Erdoğan'a okul hakkında bilgi verildi.

OKULUN ÖZELLİKLERİ

Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği’nin (HAYPADER) yaptırdığı HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda fiziksel ve zihinsel engelli çocukları eğitim görecek . Okulda İstanbul 'da yaşayan 1. Ve 2. Kademe öğrenciler için, ihtiyaç sahibi, fiziksel veya zihinsel engelli çocukların eğitim görmesi için kurulmuş olan toplamda 33 adet derslik ten oluşan bunların 24 adet gurup derslikleri, 6 adet bireysel eğitim derslikleri 3 âdeti çift engel derslikleri olarak Milli Eğitimin İhtiyacı doğrultusunda düzenlenmiştir. Bunla beraber 1adet görsel sanatlar atölyesi, Uygulama Evi, 2 adet Rahatlama Odası, Duyu Algı odası, Müzik odası, Mescit, Fizyoterapi-Spor Salonu, Yemek Salonu, tuvaletler ve Bakım Odaları bulunmaktadır.



