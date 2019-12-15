istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Bağcılar'da geleneksel şölende 3 ton hamsi dağıtıldı

  İSTANBUL,  () BAĞCILAR  Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 12. Geleneksel Hamsi Şöleni’nde davetlilere 3 ton hamsi ikram edildi. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeyen Bağcılar halkı, hamsinin...

GENEL 15.12.2019, 15:53
Bağcılar'da geleneksel şölende 3 ton hamsi dağıtıldı

 

İSTANBUL,  () BAĞCILAR  Belediyesi ile Bağcılar Trabzonlular Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği 12. Geleneksel Hamsi Şöleni’nde davetlilere 3 ton hamsi ikram edildi. Yağmura ve soğuk havaya aldırış etmeyen Bağcılar halkı, hamsinin yanı sıra hamsiden yapılmış birbirinden lezzetli yemekleri de tatma imkânı buldu. Festivale katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar’daki hemşerilerimize güzel bir gün yaşatmak istedik. Onların buradaki birlik ve beraberliği Bağcılarımızın geleceği için çok önemli” dedi.

HAMSİLİ PİZZADAN, HAMSİLİ ŞİŞ KEBABA…

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilen 12. Geleneksel Hamsi Şöleni’ne yaklaşık 10 bin ilçe sakini katıldı. Programda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ızgaralarda pişirilen hamsilerden vatandaşlara ikram etti. Öte yandan yine hamsiyle yapılmış pizzadan köfteye; börekten sarmaya kadar 20 çeşit yemek de sunuldu. Soğuk havada gerçekleşen şölene katılan davetliler, halk oyunları ekiplerinin kemençe eşliğinde sundukları horon ve kol bastı gösterisiyle ısındılar.

LOKMAN ÇAĞIRICI: “FARKLILIKLARIMIZ BİZİM ZENGİNLİKLERİMİZ”

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ızgaralarda pişirilen hamsilerden vatandaşlara kendi elleriyle ikram etti. “Hamsi denildiğinde akla Karadeniz gelir” diyen Çağırıcı, “Trabzonlular Derneği ile organize ettiğimiz Hamsi Şölenimizde Bağcılar’daki hemşerilerimize güzel bir gün yaşatmak istedik. Onların buradaki birlik ve beraberliği Bağcılar’ımızın geleceği için çok önemli” dedi. Sözlerine Bağcılar’da her renkten ve kültürden insanların bir arada yaşadığını belirterek devam eden Çağırıcı, “Farklılıklarımızın bizim zenginliğimiz olduğuna inanıyoruz. Ramazan Etkinliklerimiz, 7 Renk 7 Bölge Etkinliklerimizde de aynı şekilde farklı yörelerin kültürlerini burada sergiliyoruz. Hem kültürlerimizi tanıtma adına hem de tüm yöredeki hemşerilerimizin bir araya gelmesi adına bu etkinlikleri önemsiyoruz. Bugün de 3 ton hamsi ile hemşerilerimiz güzel bir gün geçirecekler” şeklinde konuştu.

“GELECEK NESİLLERE KÜLTÜRÜMÜZÜ AKTARMAMIZ GEREKİYOR”

“Bağcılar halkı, Karadenizli hemşerilerimizin hamsiden yaptıkları lezzetleri de tatma fırsatı bulacaklar” diyen Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, etkinlikte emeği geçen Trabzonlular Derneği’ne teşekkür ederek sözlerine devam etti. “Bağcıların huzuru birlik ve beraberlikten geçtiğini bir kez daha burada sergiliyoruz. Gelecek nesillere kültürümüzü aktarmamız ve yine birlik ve beraberlik içerisinde güzel bir hayat sürdürebilmemiz adına da örnek olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“YÖREMİZİ AYAĞIMIZA GETİREN BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Hamsi festivaline katılan ve yıllardır Bağcılar’da yaşadığını söyleyen Funda Toplu, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Ben burada büyüdüm ama gidemesek de yöremizi ayağımıza kadar getiren belediyemize teşekkür ediyorum. Bugün çok mutluyum. Yağmur da olsa kar da olsa buradayız. Bu bizler için çok büyük bir lütuf” dedi.

(FOTOĞRAF)

Yorumlar (0)
13°
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:43
Güneş 08:15
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 15 24
7. Alanyaspor 15 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Ümraniye 15 25
4. Akhisar Bld.Spor 14 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 14 23
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 16 17
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9