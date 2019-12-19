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Bağcılar'da gazeteciler Türkiye'nin gündemini konuştu

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide akademisyen, gazeteci ve yazarlar, ekonomiden Doğu Akdeniz’deki yaşanan gelişmelere kadar ülke gündeminde yer alan önemli konuların perde arkasını anlattı. Son 20 yılda bütün engellemelere...

GENEL 19.12.2019, 13:32
Bağcılar'da gazeteciler Türkiye'nin gündemini konuştu
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide akademisyen, gazeteci ve yazarlar, ekonomiden Doğu Akdeniz’deki yaşanan gelişmelere kadar ülke gündeminde yer alan önemli konuların perde arkasını anlattı. Son 20 yılda bütün engellemelere rağmen Türkiye’nin büyüdüğünü söyleyen araştırmacı yazar Mustafa Şen, “Bir millet liderini bulursa, bir lider de milletini bulursa onları kimse durduramaz. Türkiye tam da onu yapıyor. Yani tarihi genler uyanıyor. Bu tarihi genler küresel bir dev olarak Türkiye’yi ortaya çıkaracak” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü Gazeteci-Yazar Ekrem Kızıltaş’ın yaptı. “Bildiğiniz gibi değil” isimli söyleşiye Araştırmacı-Yazar Mustafa Şen ile Akademisyen-Yazar İdris Kardaş konuk oldu.

Gazeteci gözüyle gündemdeki konuları ele alan Ekrem Kızıltaş, görüntülü sunum üzerinden Suriyeliler, Ekonomi ile ilgili olumsuz iddialar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Sakarya Tank Palet Fabrikası, Doğu Akdeniz ve Libya Mutabakatı'na dair bilinmeyenleri anlattı.

EKREM KIZILTAŞ: “TÜRKİYE İLE LİBYA EZBER BOZAN BİR ADIM ATTI”

Türkiye’de bir kesimin küçük hikayelere takılıp kalsa da çok büyük mesafeler alındığını belirten Kızıltaş, “Herhangi bir mekâna gittiğinizde konu Suriyeliler diye açılıyor ekonomiyle, EYT ve Tank Palet Fabrikası’yla devam ediyor. Tank palet fabrikasında satış falan yok burası işletme devri. Doğu Akdeniz konusunda gelişmeler yaşandı. Türkiye ile Libya ezber bozan bir adım attı ve deniz hakimiyeti alanlarının sınırlandırılması mutabakatını imzaladı. Ekonomiyle alakalı bir sürü laf edildi bittik, yandık deniliyor. Ama göstergeler daima iyidir. Satın alma gücü açısından 2002 de 17’nci olan Türkiye, 2018’de 13’üncü sıraya geldi. Dört sıra atlamak çok sıradan bir şey değildir. Gayri safı yurt içi hasılatı 236 milyar dolardan 784 milyar dolara çıkarıldı. En önemlisi 2002’de her 100 liranın 86 lirası faize giderken bugün bu rakam 12 liraya indi. Hedef bunu da azaltmak inşallah. Kanal İstanbul, Montrö Anlaşması açısından çok basitçe ezber bozacak bir şey. Ciddi bir proje. Dış ülkeler bunu istemiyorlar. İçimizdeki birileri de onlar istemediği için istemiyorlar” dedi.

MUSTAFA ŞEN: “İNSANLAR BU ÜLKEDE ÖZGÜVEN SAHİBİ OLDULAR”

Türkiye’nin şu anda geldiği noktanın son 20 yılındaki değişim sayesinde olduğunu dile getiren Mustafa Şen’de “Yeni bir dünya kuruluyor. Bu yeni dünyada Türkiye’de yerini alıyor. Hatta bu yeni dünyayı Türkiye kuruyor bir manada. Son 20 yıldır iktidarda olan AK Parti’nin yaptığı asıl şey zihniyet değişimidir.  İkincisi özgüven. İnsanlar bu ülkede özgüven sahibi oldular. Özgüven insanlara ‘ben yapabilirim’ dedirtti. Artık ‘Batıdakiler yapar Türkiye bakar’ diye bir şey yok. ‘Ben yaparım’ var. Bu da zihniyet dönüşümüyle oldu. Özgüven, zihniyet değişimi ve ben yapabilirim iradesi. Bunun en büyük göstergelerinden biri Doğu Akdeniz’deki yaşanan gelişmelerdir. Kendi gemilerimizle araştırmalar çalışmalar yaparak enerji bağımlılığımızdan kurtuluyoruz. Ama ‘Ben bir şey yapacağım’ derken sırtını dayayacağın bir şey de lazım. O da büyük liderdir. Türkiye son 20 yılda büyük bir liderlik örneği sergiledi. Bir millet liderini bulursa, bir lider de milletini bulursa onları kimse durduramaz. Türkiye tam da onu yapıyor. Bu bizim tarihimizde olan bir şey. Yani tarihi genler uyanıyor. Bu tarihi genler küresel bir dev olarak Türkiye’yi ortaya çıkaracak” diye konuştu.

İDRİS KARDAŞ: “7 YILDIR TÜRKİYE’YE ARALIKSIZ SALDIRIYORLAR”

Türkiye üzerinde uluslararası boyutta oynanan oyunları deşifre eden İdris Kardaş şunları söyledi: “Türkiye, sadece Türkiye’den ibaret değil. Tüm Ortadoğu, İslam coğrafyası, Afrika ve birçok bölge Türkiye’nin gözlerinin içine bakıyor, muvaffak olmasını bekliyor. One Minute olayından sonra Arap Baharı denilen süreçte artan, Gezi’yle şiddetlenen bir sürecin 7’nci yılını yaşıyoruz. 7 yıldır aralıksız Türkiye’ye her yerden, her açıdan saldırıyorlar.” Kardaş, İsrail ajanı olduğu ortaya çıkan Filistin’in eski İçişleri Bakanı olan Muhammed Dahlan ile Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman’ın Türkiye üzerindeki çirkin emellerini fotoğraflarıyla anlattı.

 Programın sonunda Bağcılar Belediye Başkanı Yardımcısı Ali Erdoğan, davetlilere kitap hediye etti.

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