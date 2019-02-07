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Bağcılar'da elektrik panosu yangını: Dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı

HÜSEYİN COŞKUN/İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da 5 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Binada oturan 15'i çocuk 21 kişi, çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde...

Bağcılar'da elektrik panosu yangını: Dumandan etkilenen 21 kişi hastaneye kaldırıldı

HÜSEYİN COŞKUN/İSTANBUL,()-BAĞCILAR'da 5 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik panosunda yangın çıktı. Binada oturan 15'i çocuk 21 kişi, çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi'nde bulunan Orhangazi Caddesi üzerinde 5 katlı bir binanın girişindeki elektrik panosu, henüz belirlenemeyen bir nedenle yandı. Kıvılcımlar saçan panodan yükselen dumanlar kısa sürede tüm binaya yayıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü ve apartmanda mahsur kalanları tahliye etti. Olay yerine sevk edilen onlarca ambulansa taşınarak, ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan 15'i çocuk 21 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. 21 kişi ambulanslar ile çevredeki hastanelere götürülerek, tedavi altına alındı.

İBB'DEN AÇIKLAMA
Bağcılar Göztepe Mahallesi Orhangazi Sokak 22 sayılı bina girişinde bulunan elektrik saatlerinde henüz tespit edilmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana gelmiştir. yangın Bağcılar itfaiye ekibimiz tarafından söndürülmüştür. Yangın nedeniyle üst katlarda oturan vatandaşlardan bazıları panik yaşayan 16 kişi ekiplerimiz tarafından tahliye edilmiştir. Herhangi bir yaralanma sözkonusu değildir. 
Olay, bina girişindeki elektrik saatlerinin yanmasından ibarettir. Bir patlama söz konusu değildir.
(FOTOĞRAF)

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